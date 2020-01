Lazio-Napoli, conferenza stampa Gattuso: “Proseguiremo da quanto di buono fatto vedere contro l’Inter”

Un Rino Gattuso molto motivato quello che nella giornata di oggi ha tenuto la sua quarta conferenza stampa con la maglia del Napoli. Per il tecnico azzurro tanto gli argomenti d’analisi: dagli infortunati e le novità dal mercato, senza dimenticare i punti dai quali ripartire.

“Domani affronteremo una squadra molto forte, tra le più in forme del campionato e che, ad oggi, grazie al calcio che esprime, si trova terza in classifica, nonostante abbia avuto un difficile inizio di campionato. Quest’ultimo passaggio dovrà servire anche a tutti i miei calciatori. Ci servono 2-3 risultati consecutivi buoni per accrescere la convinzione in tutti noi e ripartire”.

Sugli infortunati: “Per quanto riguarda Meret deciderò domani. Nel caso Ospina è a completa disposizione. Non sarà della gara, invece, Koulibaly, il quale ha ancora un po’ di edema e non possiamo rischiarlo, nonostante negli ultimi 3 giorni si sia allenato molto bene”.

Gennaro Gattuso, 42 anni, allenatore del Napoli

Sui passi avanti da fare: “Bisogna proseguire sulla stessa strada intrapresa nel match contro l’Inter. I ragazzi hanno entusiasmo e sono pronti a ribaltare questo difficile momento. Sono soddisfatto di tutti loro”.

Sui singoli: “Fabian Ruiz è un grande campione. Preferisce giocare da mezz’ala e non da vertice basso, in questo momento stiamo provando a fare di necessità virtù. Lozano, invece, sono sicuro ci darà una buonissima mano. Deve migliorare sotto l’aspetto della gestione della corsa. Di Lorenzo, contro l’Inter, ha giocato bene contro Lukaku. Non escludo di riutilizzarlo nuovamente da centrale”.

Infine, il tecnico, sentenzia così sulla situazione mercato: “Non ho nulla da dire a riguardo. Non parlo di quest’argomento perché sennò manco di rispetto ai miei calciatori. L’unica cosa che mi interessa è che chiunque arrivi dovrà pedalare in campo e avere rispetto massimo del compagno”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA