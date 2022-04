Lazio-Milan 1-2, Voti, pagelle e analisi, Importante vittoria per il Milan

Il Milan sbanca l’Olimpico e conquista una vittoria fondamentale in chiave Champions League e non solo. Vantaggio Lazio con Immobile, ma per il corso della partita, è la squadra di Pioli a dominare e ribalta la partita con le reti di Giroud e Tonali.

Top 3 Lazio:

Immobile 6,5 Si fa trovare come sempre, pronto all’appuntamento con gol. Per il resto solito lavoro spalle alla porta.

Milinkovic-Savic 6,5 Fornisce l’assist a Immobile e in più fa a sportellate con Kessie per tutta la partita, tenendo botta.

Strakosha 6,5 Si fa sempre trovare pronto quando viene chiamato in causa, in particolare sui tiri di Rebic e Leao. Subisce due gol, ma bisogna dirlo, è incolpevole su tutti e 2.

Flop 3 Lazio:

Acerbi 5 Decisamente il peggiore in campo della Lazio, si perde Giroud in occasione del momentaneo 1-1 e sbaglia clamorosamente sbaglia a colpire il pallone di testa consegnandolo a Tonali, il quale realizza il gol vittoria del Milan.

Zaccagni 5 Oggi non la sua miglior partita, appare poco ispirato e non crea mai un vero pericolo per la porta di Maignan.

Luis Alberto 5 Anche per lui, poche note liete nella partita di stasera. Viene sempre limitato dai calciatori del Milan e non si rende mai veramente pericoloso.

Lazio-Milan 1-2

Top 3 Milan:

Tonali 7 Decisamente il migliore in campo del Milan e non solo per il gol della vittoria. Gioca una partita sontuosa, illumina la squadra con le sue giocate e suoi passaggi e in più va sempre a contrastare il portatore di palla avversario.

Leao 7 con i suoi strappi è sempre un pericolo costante per la difesa della Lazio. Suo è l’assist per l’1-1 di Giroud e sfiora anche gol , solo un grande Strakosha gli nega la gioia del gol.

Giroud 6,5 Segna solo gol pesanti, anche oggi, in un big match, il francese mette la sua firma. Per il resto della partita fa a sportellate con Acerbi.

Flop Milan:

Diaz 5 L’unico flop del Milan oggi. In campo non riesce mai a incidere con nessuna giocata ed è sistematicamente annullato e fermato dai calciatori della Lazio.

Vittoria fondamentale per il Milan, che si qualifica matematicamente in Champions League e ora può puntare ancora più in alto. Lazio che tranne i primi minuti, sparisce dal campo. Per qualificarsi in Europa servirà di più.