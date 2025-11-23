Lazio – Lecce Live Diretta Streaming e Tv Serie A 12° Giornata

Dove vedere Lazio – Lecce in Diretta Streaming Live e Tv 12° Giornata Serie A Domenica 23 Novembre ore 18:00

La Lazio di Sarri, dopo la sosta per le nazionali, torna in campo all’Olimpico con l’obiettivo di ritrovare la vittoria nel match contro il Lecce.

La sfida dello Stadio Olimpico mette di fronte due squadre separate da appena cinque punti in classifica, a conferma dell’equilibrio che sta caratterizzando questo avvio di stagione in Serie A.

I biancocelesti vogliono dimenticare lo stop maturato a San Siro contro l’Inter prima della pausa e ritrovare continuità.

I salentini arrivano nella Capitale con fiducia e con il ricordo della recente dell’impresa firmata proprio all’Olimpico lo scorso maggio quando vinsero per 1 a 0 a sorpresa e presero i 3 punti che sono valsi la salvezza.

Il confronto si preannuncia quindi intenso, con due formazioni determinate a fare punti e consapevoli del peso che questo incrocio può avere nella corsa alle rispettive ambizioni stagionali.

Dove vedere Lazio – Lecce in Diretta TV e Streaming

Il match Lazio – Lecce di Domenica 23 Novembre alle 18:00 sarà trasmesso in Diretta Tv e Streaming sia su DAZN che su Sky, offrendo diverse soluzioni per i tifosi.

Diretta TV: DAZN tramite app su smart TV Sky Sport Uno (canale 201) Sky Sport Calcio (canale 202) Sky Sport 4K (canale 213) Zona DAZN (canale 214 Sky)

Diretta streaming: App DAZN su smartphone, tablet, console, PC e smart TV NOW per gli abbonati Sky Sky Go per chi ha un abbonamento Sky attivo



Lazio – Lecce sarà trasmessa in Diretta Tv in co-esclusiva sia su DAZN che su Sky, che manda in diretta tre partite per giornata. Su Sky il match sarà visibile sui canali Sky Sport Calcio (202), Sky Sport Uno e Sky Sport 4K (213).

La telecronaca di Lazio – Lecce su DAZN sarà a cura di Pierluigi Pardo, coadiuvato da Andrea Stramaccioni nel ruolo di commentatore tecnico.

Su Sky la telecronaca sarà a cura di Stefano Borghi con commento tecnico di Massimo Gobbi.

E’ possibile vedere Lazio – Lecce in Diretta Streaming Live oltre che sull’app DAZN anche su Sky Go (per gli abbonati a Sky Sport) e NOW (in pay per view).

Come arriva la Lazio:

Dopo un avvio di stagione complicato, la Lazio ha ritrovato solidità difensiva e continuità di risultati, riuscendo a restare imbattuta per sei partite consecutive e mantenendo addirittura quattro clean sheet di fila. La serie positiva si è interrotta nella difficile trasferta contro l’Inter a San Siro, dove i biancocelesti sono stati subito sorpresi dal gol nerazzurro dopo appena tre minuti e alla fine sconfitti 2-0, risultato che ha permesso all’Inter di balzare in vetta alla classifica.

Il club capitolino si ritrova ora al nono posto con 15 punti, distante dalle prime posizioni e costretto a inseguire per rientrare nella lotta verso l’Europa, obiettivo dichiarato della stagione. La situazione fuori dal campo non aiuta: Maurizio Sarri ha recentemente ammesso di non avere certezze sul mercato di gennaio, dopo che una limitazione in estate aveva ostacolato i piani di rinforzo della rosa, e non è ancora chiaro se i problemi legati al fair play finanziario siano stati definitivamente risolti.

Il tecnico toscano è quindi concentrato esclusivamente sul rendimento in campo, e può comunque guardare al prossimo impegno con fiducia: la Lazio è infatti reduce da due vittorie consecutive all’Olimpico, un dato incoraggiante considerando che era riuscita in questa mini striscia casalinga solo un’altra volta da inizio anno.

Domenica, oltre a puntare sui tre punti fondamentali per rilanciare la classifica, il gruppo di Sarri avrà anche motivazioni extra: Lazio-Lecce rappresenta l’occasione per vendicare la sconfitta dell’ultima giornata della scorsa stagione, che costò ai biancocelesti la qualificazione alle coppe europee. Una ferita ancora aperta, che rende il match di Roma particolarmente sentito.

Come arriva la Cremonese:

Il successo per 1-0 conquistato a maggio contro la Lazio non solo chiuse con amarezza la stagione dei biancocelesti, ma rappresentò una vittoria storica per il Lecce, che grazie a quel risultato riuscì a ottenere una salvezza fondamentale, prolungando la permanenza in Serie A per il quarto anno consecutivo, un record assoluto per il club salentino.

I precedenti sorridono sorprendentemente ai giallorossi: nelle ultime sei sfide contro la Lazio, il Lecce ha vinto in tre occasioni, e domenica tornerà all’Olimpico con la consapevolezza di potersela giocare. Anche i numeri in trasferta alimentano la fiducia della squadra di Eusebio Di Francesco, che ha ottenuto entrambe le sue vittorie in campionato lontano dal Salento, mentre nell’ultimo turno ha pareggiato 0-0 contro l’Hellas Verona al Via del Mare.

Con 10 punti in classifica, il Lecce si trova appena sopra la zona retrocessione, ma la situazione resta delicata: squadre come Genoa e Fiorentina, reduci dal cambio di allenatore, sono attese in ripresa, e i giallorossi dovranno prepararsi a un’altra lunga battaglia per la salvezza.

Il vero punto debole è però evidente: l’attacco. Dopo l’addio di Nikola Krstovic, capocannoniere della scorsa stagione, il Lecce non è riuscito a trovare un sostituto all’altezza. La squadra viaggia a meno di un gol di media a partita, e soltanto due giocatori hanno realizzato più di una rete finora. Una produzione offensiva troppo povera per affrontare con sicurezza un campionato competitivo come la Serie A.

Probabili Formazioni di Lazio – Lecce:

Nelle ultime settimane si è finalmente chiuso uno dei casi più discussi in casa Lazio: dopo un lungo periodo di riposo forzato e continui rinvii, Nicolò Rovella è stato operato per una ernia, ma dovrà restare fuori almeno un altro mese, privando Maurizio Sarri del suo principale punto di riferimento in mezzo al campo. Il centrocampista della Nazionale italiana non sarà l’unico assente: fuori anche il bomber Valentin Castellanos, oltre a Matteo Cancellieri e Samuel Gigot. In compenso, dovrebbe tornare a disposizione Nuno Tavares, pronto a fornire un’alternativa sulla fascia sinistra.

In attacco, spazio ancora a Boulaye Dia, chiamato a sostituire Castellanos nonostante non sia ancora riuscito a trovare il gol da quando è stato promosso titolare. La Lazio si affiderà quindi alla fantasia di Mattia Zaccagni e alla velocità di Gustav Isaksen, con Zaccagni e Cancellieri che restano i migliori marcatori stagionali dei biancocelesti con tre reti a testa.

Sul fronte Lecce, la situazione offensiva è ancora più preoccupante. L’attacco salentino paga l’assenza di un vero finalizzatore: Nikola Stulic e il giovane talento Francesco Camarda (di proprietà Milan) hanno messo insieme appena un gol in due, e Camarda, reduce da una piccola contusione rimediata con l’Under 21, dovrebbe partire dalla panchina, lasciando spazio a Stulic. Indisponibili anche Gaby Jean e Filip Marchwinski, mentre si attende il rientro del francese Balthazar Pierret, che dovrebbe tornare tra i convocati dopo un problema muscolare.

Probabile formazione Lazio:

Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni

Probabile formazione Lecce:

Falcone; Veiga, Gaspar, Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Morente, Berisha, Sottil; Stulic

Pronostico Lazio – Lecce:

Entrambe le squadre stanno mostrando evidenti limiti di concretezza negli ultimi metri, ma la maggiore qualità della Lazio, soprattutto sulle corsie esterne e in mezzo al campo, potrebbe fare la differenza contro un Lecce in difficoltà sul piano offensivo.

I biancocelesti hanno dimostrato solidità e capacità di gestione anche nelle fasi più complicate della stagione: l’unica sconfitta subita da settembre è arrivata contro un’avversaria di altissimo livello come l’Inter, candidata allo Scudetto. Questo conferma che la squadra di Sarri sta reagendo bene alle difficoltà e mantiene un rendimento affidabile, soprattutto nei match casalinghi all’Olimpico.

Alla luce dell’equilibrio tattico, della maggiore esperienza e dell’efficacia nei momenti chiave, la Lazio appare favorita e può tornare a conquistare tre punti fondamentali.

