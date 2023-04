Lazio-Juventus, dove vedere il match valido per la 29ª giornata di Serie A. La partita si giocherà sabato 08 aprile alle ore 20:45 presso lo stadio Olimpico di Roma. Lazio-Juventus sarà visibile in diretta Streaming su DAZN e su Sky Q per gli abbonati al pacchetto “Mondo DAZN”.

Lazio-Juventus, 29esima giornata di Serie A 2022/23

Lazio-Juventus. Due tra le migliori squadre quanto a rendimento nelle ultime cinque partite. I biancocelesti hanno ottenuto un punto più dei bianconeri (13 contro 12), per via di un pareggio ottenuto a Bologna (0-0), mentre la Juventus è stata fermata all’Olimpico dai cugini giallorossi (1-0). In Europa sono dietro solamente al Barcellona, la quale ne ha subiti solo 9.

La formazione di Sarri, inoltre, vanta anche il primato come miglior difesa (19). Il Napoli è salito a 20 per via della sconfitta maturata nell’ultimo turno, in casa, contro il Milan (0-4). La difesa è la novità in più della Lazio di questa stagione, 17 volte ha mantenuto la porta inviolata su 28 incontri. Solo il Barcellona ha fatto meglio con 20. Sesta partita consecutiva senza prendere reti, avvenuto per la seconda volta dopo il periodo settembre-ottobre 2022.

Le dichiarazioni del tecnico biancoceleste nel dopo partita con il Monza sono esemplificative dei frutti del suo lavoro. Si sta inserendo sempre più nel progetto biancoceleste, con le sue idee che si stanno rivelando sempre più chiare e recepite dai suoi giocatori:

“Io avevo chiesto maturità anche nel non ripetere gli errori del passato. Ed i segnali di maturità stanno arrivando, abbiamo giocato una partita seria contro una squadra difficile da affrontare. Ha qualità, tecnica, ampiezza: serviva umiltà e li abbiamo affrontati nella maniera giusta. Con un minimo di lucidità in più il finale si poteva gestire meglio. Questa Lazio inizia a piacermi parecchio“.

Di fronte avranno una Juventus un po’ arrabbiata per la gestione finale del match di andata delle semifinali di Coppa Italia contro l’Inter. Il braccio di Bremer allo scadere è stato un errore evidente, che si è pagato con il pareggio finale di Lukaku per i nerazzurri.

Il tecnico toscano ammette che il risultato è giusto, nonostante l’errore finale. Un match giocato in maniera equilibrata, una sfida che si gioca su 180 minuti, quindi ancora aperta a qualsiasi risultato. Sempre molto parco nei suoi discorsi, vede sempre il lato positivo e cerca di correggere gli errori senza caricare troppo i suoi giocatori.

La Juventus viene da un successo di misura ottenuto contro il Verona, non senza qualche patimento. Ha 44 punti e vede distante solamente 6 punti la zona Champions League. Le possibilità per ottenerla ci sono tutte, con ancora dieci turni al termine della stagione.

Dove vedere Lazio-Juventus in diretta TV e streaming:

Partita: Lazio-Juventus

Lazio-Juventus Data: 08 aprile

08 aprile Orario: 20:45

20:45 Canale tv: Zona DAZN

Streaming: Dazn

Lazio-Juventus, match della 29ª giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Lazio-Juventus in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app.

La telecronaca di Lazio-Juventus è a cura di Pierluigi Pardo affiancato da Andrea Stramaccioni al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Da quest’anno c’è una nuova novità: l’app DAZN è disponibile anche su Sky Q. Inoltre, per gli abbonati sia a Sky che a DAZN , al prezzo di 5 Euro al mese che viene aggiunto a quello dell’abbonamento, sarà possibile visionare anche i canali satellitari ZONA DAZN (dal numero 214 al 218) che trasmetteranno le 7 partite in esclusiva insieme ad una selezione di eventi.

Lazio Juventus, dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Lazio-Juventus in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Lazio Juventus, le ultimissime

4-3-3 classico per la truppa di Sarri. Ritorna tra i disponibili stabilmente Immobile che sarà schierato dal primo minuto, affiancato da Felipe Anderson e Zaccagni a formare il tridente. In porta il confermatissimo Provedel, in difesa i centrali saranno Romagnoli e Casale, sugli esterni Marusic e Hysaj. A centrocampo Cataldi, Milinkovic Savic e un ispiratissimo Luis Alberto.

Allegri continua a schierare il suo 3-5-2. In avanti consueto spazio a Di Maria e Vlahovic. Davanti a Szczesny in difesa Danilo, Bremer e Gatti. Nelle zone esterne Cuadrado da una parte e Kostic dall’altra, a centrocampo Fagioli, Locatelli e Rabiot.

Lazio Juventus, le probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. Allenatore: Allegri