Lazio – Juventus Diretta Streaming Live e TV Serie A 8° Giornata

Lazio Juventus è il big match della domenica sera di Serie A che mette di fronte due squadre in cerca di riscatto.

Lazio e Juventus si sfidano allo Stadio Olimpico di Roma, entrambe alle prese con una fase complicata e ben lontane dalle aspettative di inizio stagione.

I biancocelesti navigano nella parte bassa della classifica, incapaci finora di trovare continuità nei risultati. Dall’altra parte, i bianconeri arrivano nella Capitale reduci da due sconfitte consecutive, una striscia negativa che ha aperto una vera e propria crisi all’interno del gruppo di Allegri.

La sfida promette tensione e spettacolo: per la Lazio è l’occasione di rilanciare la propria corsa europea, mentre la Juventus cerca punti e fiducia per rialzarsi dopo un periodo buio.

Tutto pronto, dunque, per una notte di Serie A ad alta intensità allo Stadio Olimpico.

Guarda Lazio – Juventus in Diretta su DAZN.

Formazioni Ufficiali di Lazio – Juventus:

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. All. Sarri

Juventus (4-4-2): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso; Conceiçao, Koopmeiners, Locatelli, McKennie; David, Vlahovic. All. Tudor

Dove vedere Lazio – Juventus in Diretta TV e streaming:

La sfida Lazio – Juventus di Domenica 26 Ottobre ore 20:45 sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN, detentore dei diritti per tutte e 10 le partite di ogni giornata di Serie A, di cui tre in co-esclusiva con Sky Sport.

La telecronaca di Lazio – Juventus su DAZN sarà a cura di Pierluigi Pardo, commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Per seguire il match basterà scaricare l’App ufficiale di DAZN e sottoscrivere l’abbonamento, con possibilità di visione anche su Smart TV, smartphone, tablet e PC.

Dalla scorsa stagione, con l’arrivo del canale satellitare Zona DAZN (canale 214 di Sky), gli abbonati possono guardare la Serie A anche tramite Sky Calcio. Tuttavia, per accedere a questo servizio resta necessario sottoscrivere un doppio abbonamento sia a Sky Sport che a DAZN, con un sovrapprezzo mensile di 5 euro per gli utenti già iscritti a DAZN.

Come arriva la Lazio:

La sfida tra Lazio e Juventus porta con sé una trama intrecciata di ex e incroci suggestivi. Igor Tudor, che aveva guidato i biancocelesti da marzo a giugno 2024, lasciando poi la panchina, ritrova ora Maurizio Sarri, tornato recentemente alla guida della squadra capitolina dopo la parentesi del tecnico croato. Proprio Sarri, protagonista dello storico nono Scudetto consecutivo della Juventus, affronterà il suo passato in una gara dal sapore speciale.

L’avvio di stagione della Lazio non è stato semplice: dopo tre sconfitte nelle prime quattro giornate, la formazione biancoceleste ha lentamente rialzato la testa. La vittoria netta per 3-0 contro il Genoa, seguita dal pareggio in extremis con il Torino, e dallo 0-0 di carattere a Bergamo contro l’Atalanta, hanno ridato un minimo di stabilità, ma la classifica resta deficitaria.

Nonostante qualche segnale di crescita, i biancocelesti restano bloccati nella metà inferiore della Serie A, distanti dalle posizioni europee che rappresentano l’obiettivo stagionale. Uno dei problemi principali continua a essere la scarsa concretezza all’Olimpico: la Lazio ha collezionato 10 pareggi interni dall’inizio della scorsa stagione, riuscendo a vincere solo 2 delle ultime 15 partite casalinghe e mantenendo la porta inviolata una sola volta.

Come la Juventus, anche la Lazio deve ritrovare continuità e incisività sotto porta. La sfida di domenica sera non sarà solo una questione di punti, ma anche un banco di prova mentale e tattico per due squadre che cercano di riaccendere la propria stagione dopo mesi di alti e bassi.

Come arriva la Juventus:

La Juventus arriva alla sfida dell’Olimpico in piena tempesta. Dopo un avvio di stagione deludente, i bianconeri sono finiti sotto accusa per un rendimento in costante calo, sia in Serie A che in Champions League. Mercoledì, a Madrid, la squadra di Massimiliano Allegri ha affrontato uno degli impegni più difficili del girone, cedendo 1-0 al Real Madrid nonostante una prestazione ordinata e combattiva.

I numeri, però, raccontano una crisi profonda: nelle ultime sei partite tra campionato e coppe, la Juve ha collezionato cinque pareggi e una sconfitta, totalizzando appena due punti nelle prime tre gare europee. Anche i suoi attaccanti principali, Dusan Vlahovic e Loïs Openda, hanno deluso le attese, sprecando occasioni pesanti al Bernabeu.

Il dato più preoccupante riguarda il gol: la Juventus non segna da oltre 300 minuti, con l’ultima rete firmata da Francisco Conceição contro il Villarreal. La sconfitta per 2-0 contro il Como ha interrotto anche la lunga striscia di 11 partite senza perdere in Serie A, evidenziando un’involuzione netta sul piano offensivo.

Adesso i bianconeri sono chiamati a una reazione immediata nella trasferta dell’Olimpico contro la Lazio di Igor Tudor, anch’essa in difficoltà. La statistica, almeno, lascia uno spiraglio di fiducia: la Juventus ha mancato il gol solo una volta nelle ultime 29 sfide esterne contro i biancocelesti. Una tradizione positiva che Allegri spera di confermare per riaccendere la corsa in campionato e restituire entusiasmo ai tifosi.

Pronostico Lazio-Juventus:

Sulla carta, Lazio-Juventus potrebbe sembrare una partita da pareggio. I bianconeri, infatti, sono la squadra che ha collezionato più “X” in Serie A dall’inizio della scorsa stagione, mentre la Lazio continua a faticare nel concretizzare le proprie occasioni davanti al pubblico dell’Olimpico.

Tuttavia, il momento difficile dei biancocelesti e le numerose assenze potrebbero spostare gli equilibri.

La Juventus è chiamata a reagire dopo settimane complicate e ha l’occasione ideale per tornare al successo contro un’avversaria in crisi di fiducia. L’esperienza di Allegri e la maggiore solidità difensiva potrebbero fare la differenza in una sfida equilibrata ma decisiva per entrambe.

Pronostico: Lazio 1-2 Juventus. I bianconeri dovrebbero riuscire a sfruttare il momento negativo della squadra di Sarri e portare a casa tre punti preziosi per riaccendere la corsa ai piani alti della classifica.

