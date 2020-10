Lazio-Bologna Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 24-10-2020

Tutto quello che c’è da sapere su Lazio-Bologna, sfida valevole per la 5° giornata di campionato in Serie A, in programma sabato sera alle 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma.

Dopo la bella vittoria in Champions League contro il Borussia Dortmund, la Lazio di Simone Inzaghi si rituffa in campionato e ospita all’Olimpico, per la quinta giornata di Serie A, il Bologna di Sinisa Mihajlović, reduce dalla sconfitta interna di domenica scorsa contro il Sassuolo di Roberto De Zerbi.

Le ultime sulle formazioni di Lazio e Bologna

Per quanto riguarda le formazioni, Inzaghi dovrebbe schierare i suoi con il consueto 3-5-2 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Strakosha in porta. Davanti a lui, Patric, Hoedt e Acerbi. Centrocampo a cinque con Marusic, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto e Fares, In attacco la coppia formata da Immobile e Muriqi.

Mihajlović dovrebbe invece optare per un più articolato 4-2-3-1: Skorupski quindi in porta con, a fargli da scudo, Mbaye, Danilo, Tomiyasu e Hickey. A centrocampo spazio a Schouten e Svanberg con Orsolini, Soriano e Barrow sulla trequarti a fare da supporto all’unica punta, Palacio.

Probabili formazioni Lazio-Bologna

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Fares; Immobile, Muriqi.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Tomiyasu, Hickey; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.

Lazio-Bologna, 5° giornata di Serie A.

Come vedere Lazio-Bologna in diretta TV e streaming

Lazio-Bologna sarà visibile esclusivamente, a partire dalle 20:45, sui canali DAZN e DAZN 1. Via streaming invece, il match tra biancocelesti e rossoblu sarà visibile mediante collegamento al sito internet della stessa piattaforma.

Dove ascoltare la radiocronaca di Lazio-Bologna

La radiocronaca di Lazio-Bologna sarà disponibile, a partire dalle 20:45, sulle frequenze di Rai Radio Uno Sport.

Precedenti e statistiche

I precedenti tra Lazio e Bologna sono complessivamente 134 con un bilancio che sorride leggermente ai biancocelesti che guidano la contesa con 51 vittorie a fronte delle 46 dei rossoblu. 37 i pareggi. 191 i gol segnati dai capitolini, 187 quelli messi a referto dai felsinei. Considerando solo le gare giocate all’Olimpico, la Lazio si trova in vantaggio sul Bologna con 35 vittorie a 18. 13 i pareggi.

L’ultima volta in cui le due squadre si sono incrociate a Roma risale ovviamente alla scorsa stagione: era il 29 febbraio 2020 e i laziali s’imposero per 2-0 grazie ai gol di Luis Alberto e Joaquin Correa. Prima di questo risultato, si erano invece registrati tre pareggi consecutivi: 3-3 il 20 maggio 2019, 1-1 il 18 marzo 2018 e 1-1 il 16 ottobre 2016. Per trovare l’ultimo successo degli emiliani in terra biancoceleste bisogna tornare addirittura alla stagione 2011-2012 e precisamente all’11 marzo 2012 quando le reti di Portanova, Diamanti e Khrin permisero alla squadra, al tempo allenata da Stefano Pioli, di battere 1-3 quella guidata allora da Edy Reja.

