Allegri perde l’occasione di portare Madueke alla Juventus

Il trasferimento di Noni Madueke all’Arsenal per 55 milioni di sterline è ormai a un passo dalla conclusione. L’esterno inglese del Chelsea, protagonista nella finale di Conference League 2025 contro il Betis, sta per diventare uno dei colpi di mercato più significativi dell’estate in Premier League. Ma dietro questa operazione c’è anche un curioso retroscena che riguarda la Juventus e il suo ex allenatore Massimiliano Allegri.

Nel febbraio 2024, il mentore di Allegri, Giovanni Galeone, aveva pubblicamente suggerito al tecnico livornese di puntare proprio su Madueke. In un’intervista, Galeone dichiarò di aver “parlato a lungo con Max” del talento inglese, ma di non sapere “se fosse fattibile per la Juventus” dal punto di vista economico. Alla fine, però, il consiglio è rimasto inascoltato.

Juventus: da Madueke a Conceiçao e Nico Gonzalez

Invece di inseguire Madueke, la Juventus ha virato su due soluzioni alternative: Francisco Conceiçao del Porto e Nico Gonzalez della Fiorentina. Entrambi sono arrivati in prestito, con Conceiçao dotato di opzione di riscatto e Gonzalez con obbligo.

La scelta, seppur dettata da logiche economiche e strategiche, non ha prodotto i frutti sperati. Gonzalez è già stato accostato a possibili trasferimenti in questa finestra estiva, mentre Conceiçao potrebbe tornare in Portogallo se il club bianconero decidesse di non esercitare il riscatto.

Un investimento simile per un talento diverso

Nel complesso, le due operazioni potrebbero costare alla Juve fino a 46,5 milioni di euro, una cifra molto vicina a quella che l’Arsenal è pronto a versare per acquistare Madueke. Un confronto inevitabile, che lascia spazio a riflessioni: con lo stesso investimento, la Juventus avrebbe potuto assicurarsi un profilo giovane, inglese, esplosivo e di grande prospettiva internazionale.

Cosa sarebbe cambiato con Madueke alla Juve?

Impossibile rispondere con certezza. Ma di certo, Madueke avrebbe rappresentato un innesto perfetto per una Juventus alla ricerca di dinamismo e imprevedibilità sugli esterni, in una fase delicata di transizione tecnica e societaria. Con l’approdo all’Arsenal, sarà invece Mikel Arteta a beneficiarne, mentre a Torino resta solo il rimpianto di un’occasione sfumata.

La storia del calciomercato è fatta anche di scelte mancate e occasioni lasciate andare. E Madueke, ora più che mai, sembra destinato a diventare uno di quei “casi” da ricordare per anni tra i tifosi bianconeri.