Lamela Bologna. Walter Sabatini ha dichiarato di seguire il profilo che porta ad Erik Lamela, giocatore del Tottenham. L’argentino, dopo la parentesi con la maglia della Roma, potrebbe fare il suo ritorno in Serie A dopo 8 anni. Il DS rossoblù ha ammesso che il Coco è uno dei nomi che si sta valutando. Per portare il giocatore in Italia, bisogna prima monetizzare e la scelta potrebbe ricadere su Riccardo Orsolini.

Una vera e propria svolta che potrebbe essere clamorosa per il Bologna. La squadra di Siniša Mihajlović sta affrontando un campionato discontinuo. Dopo le due sconfitte consecutive con Napoli e Cagliari, sono arrivate due vittorie contro Sampdoria e Crotone. La salvezza sembra in cassaforte ma l’unico problema sarà trattenere i grandi giocatori anche il prossimo anno.

Tra questi c’è Musa Barrow, giovane talento su cui il Real Madrid di Zinedine Zidane avrebbe messo gli occhi. Il gambiano potrebbe partire così come anche Riccardo Orsolini, sempre più in ottica Milan. In caso di addio del centrocampista ex Ascoli si è fatta avanti un’ipotesi che porterebbe ad Erik Lamela del Tottenham.

Lamela Bologna, c’è anche Arnautovic

Walter Sabatini ha confermato l’indiscrezione. Il Bologna starebbe seguendo proprio l’argentino, reduce da un bel gol di rabona contro l’Arsenal nonostante la sconfitta e l’espulsione. Lamela ha sempre avuto un grande talento come si è evinto negli anni con la casacca giallorossa. Il Tottenham lo acquistò per 30 milioni di euro ed il Coco ha sempre sorpreso con grandi giocate.

L’unico piccolo grande problema per il Bologna resta l’ingaggio. L’ex River Plate attualmente guadagna 4 milioni all’anno, uno stipendio non proprio nelle corde dei felsinei. Però, con la monetizzazione di Orsolini, i rossoblù sarebbero disposti a compiere questo sforzo per portare il giocatore al Dall’Ara. Ma i nomi non finiscono qui: c’è interesse anche verso Marko Arnautović.

Ex Stoke City e West Ham, attualmente allo Shanghai SIPG, l’attaccante austriaco di origini serbe è un altro dei grandi obbiettivi dichiarati di Sabatini e da sempre molto seguito. Il telefono del Bologna, intanto, continua a squillare. La volontà, come ha ammesso l’ex DS della Roma, è quella di prendere 2-3 giocatori di spessore per portare il Bologna a obbiettivi sempre più importanti.

