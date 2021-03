Calciomercato Milan: ritorno di Pessina, 20 milioni per Orsolini e idea Maignan

Pessina Milan. I rossoneri continuano a seguire giocatori per migliorare il proprio organico. Ritorna una vecchia fiamma: Matteo Pessina dell’Atalanta su cui il Milan ha una percentuale sulla rivendita. Ma il Diavolo non si ferma qui. Nel mirino sono finiti anche Riccardo Orsolini del Bologna, chiesto da Stefano Pioli, ed il portiere del Lille, Mike Maignan.

Il Milan ha deciso di anticipare le concorrenti e si è già proiettato verso il calciomercato estivo. In questa settimana di sosta del campionato per via della nazionali, i rossoneri decidono di muoversi a luci spente. Intanto continua l’inseguimento verso l‘Inter ed il club di Via Aldo Rossi mantiene accesa la speranza dopo la vittoria in rimonta contro la Fiorentina.

Il sogno scudetto resta vivo anche se l’obbiettivo stagione della società è quello di arrivare in Champions League. Il Milan vorrà riuscire ad arrivare tra le prime quattro posizioni e Stefano Pioli chiede anche delle garanzie di mercato per il prossimo futuro. Il reparto che si vuole perfezionare è sicuramente il centrocampo, in attesa di novità sul rinnovo di Hakan Calhanoglu.

Pessina Milan, Orsolini lontano da Bologna

Matteo Pessina è sicuramente uno dei nomi sul taccuino di Paolo Maldini e Frederic Massara. Il giovane centrocampista dell’Atalanta è uno dei prospetti del calcio italiano. L’ex Verona, tra l’altro, ha indossato proprio la maglia rossonera nel 2015 senza collezionare alcuna presenza. Dopo un giro di prestiti, è arrivato allo Spezia dove ha realizzato un exploit prima di firmare con la Dea.

Il Milan rivorrebbe il gioiellino di Monza considerando che ha anche il 50% su una futura rivendita. Pessina sarebbe perfetto per il gioco di Pioli. Lo stesso varrebbe per Riccardo Orsolini del Bologna. Il giocatore sta affrontando una stagione non esaltante figlia anche del rendimento singhiozzato della propria squadra. Il suo futuro sembra lontano dal Dall’Ara così come anche per Musa Barrow su cui ha puntato gli occhi il Real Madrid.

Il centrocampista ascolano, con la sua duttilità, troverebbe molto spazio nel 4-2-3-1 di Pioli e sarebbe un ottimo profilo. Il Milan, però, continua anche il suo casting per il portiere. Gianluigi Donnarumma è il futuro ma il suo mancato rinnovo non fa dormire tranquilli i dirigenti. Tra i diversi nomi c’è anche quello di Maike Maignan.

Il portiere francese è cresciuto nel PSG dove era terzo davanti a Nicolas Douchez e Salvatore Sirigu. Maignan conosce molto bene Zlatan Ibrahimovic, che tra l’altro lo stuzzicava in allenamento. Ora gioca nel Lille dov’è titolare fisso dal 2017. L’estremo difensore classe 97 sarebbe un futuro rimpiazzo in caso di mancato rinnovo di Gigio il cui contratto scade proprio a giugno.

