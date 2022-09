LaLiga, risultati, marcatori e classifica della 6ª giornata 16-17-18/9/2022

LaLiga risultati, marcatori e classifica della sesta giornata. Il Real Madrid vince il derby contro l’Atlético. Trionfo del Barcellona sull’Elche.

Nella sesta giornata della Liga, il Barcellona vince senza troppi problemi per 3-0 sull’Elche. Anche il Betis Siviglia vince per 2-1 contro il Girona dopo essere andato in svantaggio e si mantiene saldo al terzo posto. Sofferta anche la vittoria dell’Athletic Bilbao contro il Rayo Vallecano per 3-2 dopo che i baschi erano andati sotto.

L’attesa, però, era tutta per il derby di Madrid tra Real Madrid e Atlético Madrid. A vincere sono stati i Blancos per 2-1. Con questa vittoria la squadra di Carlo Ancelotti si prende il primo posto in solitaria.

LaLiga, risultati della sesta giornata

Venerdì 16 settembre

Valladolid-Cadice 0-1 90’+2 Negredo

Sabato 17 settembre

Maiorca-Almeria 1-0 25′ Maffeo

Barcellona-Elche 3-0 34′, 48′ Lewandowski; 41′ Depay

Valencia-Celta Vigo 3-0 37’Castillejo; 82′ Marcos Andre; 90’+3 Almeida

Atheltic Bilbao-Rayo Vallecano 3-2 5′ Trejo (R); 14′, 33′ Williams (A); 28′ Sancet (A); 80′ Falcao (A)

Domenica 18 settembre

Osasuna-Getafe 0-2 30’Iglesias; 76′ Alvarez Sosa

Villareal-Siviglia 1-1 8′ Torres (S); 51′ Baena (V)

Real Sociedad-Espanyol 2-1 17’Sorloth (R); 19’Exposito (E); 29′ Mendez (R)

Betis-Girona 2-1 7′ Martinez (G); 15′, 71′ Iglesias (B)

Atlético Madrid-Real Madrid 1-2 18’Rodrygo (R); 36’Valverde (R); 83′ Hermoso (A)

LaLiga, classifica finale

1. Real Madrid 18

2. Barcellona 16

3. Betis 15

4. Athletic Bilbao 13

5. Osasuna 12

6. Villareal 11

7. Atlético Madrid 10

8. Real Sociedad 10

9. Valencia 9

10. Maiorca 8

11. Girona 7

12. Rayo Vallecano 7

13. Celta Vigo 7

14. Getafe 7

15. Siviglia 5

16. Almeria 4

17. Espanyol 4

18. Valladolid 4

19. Cadice 4

20. Elche 1