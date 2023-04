LaLiga: risultati, marcatori e classifica della 31ª giornata 25-26-27/4/2023

LaLiga, risultati, marcatori e classifica della trentunesima giornata di campionato.

La trentunesima giornata della Liga, in versione infrasettimanale, si apre già con un risultato davvero clamoroso. Il Girona batte per 4-2 il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Una sconfitta davvero pesante per i Blancos che adesso salutano definitivamente il titolo. Risultato da sogno i biancorossi che sono stati trascinati da un super Castellanos, autore di un super poker.

Prosegue il periodo di forma dell’Osasuna che vince in trasferta contro il Cadice e si contende un posto in Europa con le altre avversarie. Tra queste c’è proprio la Real Sociedad che però non va oltre lo 0-0 in casa del Betis Siviglia ma con i baschi che rimangono comunque ad una distanza di +6 sugli andalusi.

Tre punti importanti per l’Atlético Madrid che vince in casa contro il Maiorca per 3-1. I Colchoneros hanno dovuto rimontare dopo lo svantaggio iniziale di Nastasic grazie a de Paul, Morata e Carrasco. Con questo successo, la squadra del Cholo Simeone si avvicina sempre di più al Real, che ora dista solamente due punti.

Altra sconfitta, invece, per il Barcellona a Madrid contro il Rayo Vallecano. Una doppietta di Garcia annulla i blaugrana che ha totalizzato solamente quattro punti in quattro partite. Il campionato è ormai quasi in cassaforte ed il distacco è sempre +11 sul Real. Vittoria importante e salvezza raggiunta all’ultimi minuto per il Celta Vigo sull’Elche che continua a stare in fondo alla classifica a soli tredici punti. La retrocessione sembra inevitabile.

Vittoria all’ultimo minuto per il Valencia sul Valladolid e balza allontanandosi dalla zona rossa. Tre punti importanti anche per il Villareal che vince per 4-2 contro l’Espanyol con i catalani che rimangono anche in dieci per l’espulsione di Exposito. Quarta vittoria consecutiva per il Siviglia che vince a Bilbao contro l’Athletic al 92′ con un gol di Ocampos, confermando l’ottimo periodo di forma.

LaLiga, risultati della trentunesima giornata

Martedì 25 aprile

Girona-Real Madrid 4-2 12′, 24′,42′,62′ Castellanos (G), 34′ Vinicius Junior (R), 85′ Lucas (R)

Cadice-Osasuna 0-1 62′ Garcia

Betis-Real Sociedad 0-0

Mercoledì 26 aprile

Atlético Madrid-Maiorca 3-1 20′ Nastasic (M), 45+2′ de Paul (A), 47′ Morata (A), 77′ Carrasco (A)

Getafe-Almeria 1-2 7′, 58′ Suarez (A), 71′ Mayoral (G)

Celta Vigo-Elche 1-0 90′ Aidoo

Rayo Vallecano-Barcellona 2-1 19′, 53′ Garcia (R), 83′ Lewandowski (B)

Giovedì 27 aprile

Valencia-Valladolid 2-1 6′ Larin (Va), 60′ Diakhaby (Vall), 90+3′ Guerra Moreno (Val)

Villareal-Espanyol 4-2 45′ Puado (E), 53′, 90+2′ Capoue (V), 63′ Parejo (V), 73′ Joselu (E), 80′ Jackson (V)

Athletic Bilbao-Siviglia 0-1 90+2′ Ocampos

LaLiga, classifica finale

1 Barcellona 76

2 Real Madrid 65

3 Atletico Madrid 63

4 Real Sociedad 55

5 Villarreal 50

6 Betis Siviglia 49

7 Athletic Bilbao 46

8 Osasuna 44

9 Rayo Vallecano 43

10 Girona 41

11 Siviglia 41

12 Maiorca 40

13 Celta Vigo 39

14 Real Valladolid 35

15 Almeria 33

16 Valencia 33

17 Cadice 32

18 Getafe 31

19 Espanyol 28

20 Elche 13