LaLiga: risultati, marcatori e classifica della 26ª giornata 17-18-19/3/2023

LaLiga, risultati, marcatori e classifica della ventiseiesima giornata di campionato.

La ventiseiesima giornata di Liga si apre col successo dell’Athletic Bilbao in casa del Valladolid. I baschi riconquistano i tre punti, ad un mese dall’ultima volta, dopo tante sconfitte e pareggi accumulati nelle ultime giornate. L’Europa dista pochissimi punti. Sfida salvezza ancora tutta aperta, l’Almeria non va oltre 1-1 con il Cadice. Terza sconfitta consecutiva per l’Espanyol contro il Celta Vigo.

Situazione complessa per la salvezza anche per il Valencia che era ospite dell’Atlético Madrid. I Colchoneros ne fanno tre ai Taronja, con le reti di Griezmann, Carrasco e Lemar, e si prendono sempre di più il terzo posto. Deve rispondere assolutamente anche la Real Sociedad che ospita il fanalino di coda Elche.

L’attesa, però, è per la partita più sentita di Spagna: il Classico tra Real Madrid e Barcellona. I blaugrana sembrano aver spiccato il volo e sono a +9 sui Blancos. Questa sfida potrebbe già decidere se il catalani potranno già mettere un’ ipoteca sul campionato o se il Real riuscirà a riaprire i giochi.

Infatti, i catalani riescono a vincere in rimonta contro i madrileni, di fatto portandosi a più dodici punti e chiudendo virtualmente i giochi.

LaLiga, risultati della ventiseisima giornata

Venerdì 17 marzo

Valladolid-Athletic Bilbao 1-3 30′ Martinez (A), 57′ Guruzeta (A), 74′ Larin (V), 78′ Vesga (A)

Sabato 18 marzo

Ameria-Cadice 1-1 49′ Marti (C), 90+6′ Melero (A)

Rayo Vallecano-Girona 2-2 23′ Palazon (R), 29′ Tsygankov (G), 34′, 52′ Trejo (R)

Espanyol-Celta Vigo 1-3 26′ Veiga (C), 45′ Aspas (C), 82′ Perez (C), 86′ Gragera (E)

Atlético Madrid-Valencia 3-0 23′ Griezmann, 49′ Carrasco, 67′ Lemar

Domenica 19 marzo

Betis-Maiorca 1-0 46′ Iglesias

Osasuna-Villareal 0-3 14′ Chukwueze, 85′, 90+3′ Morales

Real Sociedad-Elche 2-0 48′ Kubo, 90′ Barrenetxea

Getafe-Siviglia 2-0 50′ Munir, 90+5′ Unal

Barcellona-Real Madrid 2-1 9′ aut Araujo (R), 45′ Roberto (B), 90+2′ Kessie (B)

LaLiga, classifica finale

1 Barcellona 68

2 Real Madrid 56

3 Atletico Madrid 51

4 Real Sociedad 48

5 Betis Siviglia 45

6 Villarreal 41

7 Athletic Bilbao 36

8 Rayo Vallecano 36

9 Osasuna 34

10 Celta Vigo 34

11 Maiorca 32

12 Girona 31

13 Getafe 29

14 Siviglia 28

15 Cadice 28

16 Real Valladolid 28

17 Espanyol 27

18 Valencia 26

19 Almeria 26

20 Elche 13