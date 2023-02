LaLiga: risultati, marcatori e classifica della 21ª giornata 10-11-12-13-15/2/2023

LaLiga, risultati, marcatori e classifica della ventunesima giornata di campionato.

La ventunesima giornata della Liga ha visto la vittoria del Cadice per 2-0 sul campo del Girone. Ripresa ottima per la squadra neopromossa nella massima lega. Tanti gol anche tra Almeria e Betis ma con gli andalusi che riescono a vincere con un 3-2. Ritorna alla vittoria anche il Siviglia per 2-0 in casa contro il Maiorca.

Si riprende anche l’Athletic Bilbao che realizza la sua seconda vittoria consecutiva, per 2-1 in casa del Valencia. L’Atlético Madrid vince di misura in casa del Celta Vigo grazie ad una rete di Depay. Colchoneros si prendono il quarto posto. Vittoria di misura anche per il Barcellona che vince sul campo del Villareal con Pedri ed è sempre più capolista assoluta.

Dopo la vittoria nel Mondiale per club, la giornata si conclude con il Real Madrid festeggia i tre punti nell’impegno in casa contro l’Elche.

LaLiga, risultati della ventunesima giornata

Venerdì 10 febbraio

Cadice-Girona 2-0 6′ Escalante, 34′ Guardiola

Sabato 11 febbraio

Almeria-Betis 2-3 6′ Rodri (B), 27′ Suarez (A), 42′ Canales (B), 62′ Costa (A), 70′ Guardado (B)

Siviglia-Maiorca 2-0 28′ En Nesyri, 40′ Gil

Valencia-Athletic Bilbao 1-2 17′ Castillejo (V), 30′ Williams (A), 72′ Sancet (A)

Getafe-Rayo Vallecano 1-1 38′ aut. Arambarri (R), 77′ Unai (G)

Celta Vigo-Atletico Madrid 0-1 89′ Depay

Valladolid-Osasuna 0-0

Villareal-Barcellona 0-1 18′ Pedri

Lunedì 13 febbraio

Espanyol-Real Sociedad 2-3 23′ Kubo (R), 51′ Sorloth (R), 63′ aut. Cabrera (R), 74′ Darder (E), 87′ Olivan (E)

Mercoledì 15 febbraio

Real Madrid-Elche 4-0

LaLiga, classifica finale

1 Barcellona 56

2 Real Madrid 48

3 Real Sociedad 42

4 Atletico Madrid 38

5 Betis Siviglia 34

6 Rayo Vallecano 33

7 Athletic Bilbao 32

8 Villarreal 31

9 Osasuna 30

10 Maiorca 28

11 Girona 24

12 Siviglia 24

13 Real Valladolid 24

14 Celta Vigo 23

15 Almeria 22

16 Cadice 22

17 Espanyol 21

18 Valencia 20

19 Getafe 19

20 Elche 9