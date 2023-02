LaLiga: risultati, marcatori e classifica della 20ª giornata 3-4-5/2/2023

LaLiga risultati, marcatori e classifica della ventesima giornata di campionato.

La ventesima giornata di Liga si è aperta col successo per 4-1 dell’Athletic Bilbao contro il Cadice. I baschi si avvicinano sempre di più alla zona Europa. Perde, invece, il Villareal contro il fanalino di coda Elche, sconfitta pesante per il Sottomarino Giallo. A far notizia, però, è anche il KO del Real Madrid in casa del Maiorca.

I Blancos falliscono l’aggancio al Barcellona che è impegnato nel posticipo contro il Siviglia. Stecca anche l’Atlético Madrid che non va oltre l’1-1 contro il Getafe e rimane al quarto posto a trentacinque punti. La Real Sociedad.

LaLiga, risultati della ventesima giornata

Venerdì 3 febbraio

Athletic Bilbao-Cadice 4-1 10′, 35′, 75′ Sanchet (A), 44′ Alvarez (A), 25′ Escalante (C)

Sabato 4 febbraio

Espanyol-Osasuna 1-1 45′ Budimir (O), 59′ Braithwaite (E)

Elche-Villareal 3-1 3′, 45+3′, 52′ Milla (E), 22′ Moreno (V)

Atlético Madrid-Getafe 1-1 60′ Correa (A), 83′ Unal (G)

Betis-Celta Vigo 3-4 6′ Larsen (C), 9′ Juanmi (B), 23′ Canales (B), 42′, 56′ Veiga (C), 69′ Aidoo (C), 84′ Fekir (B)

Domenica 5 febbraio

Maiorca-Real Madrid 1-0 13′ aut. Nacho

Girona-Valencia 1-0 63′ Garcia

Real Sociedad-Valladolid 0-1 73′ Larin

Barcellona-Siviglia 3-0

LaLiga, classifica finale

1 Barcellona 50

2 Real Madrid 45

3 Real Sociedad 39

4 Atletico Madrid 35

5 Villarreal 31

6 Betis Siviglia 31

7 Athletic Bilbao 29

8 Rayo Vallecano 29

9 Osasuna 29

10 Maiorca 28

11 Girona 24

12 Celta Vigo 23

13 Real Valladolid 23

14 Almeria 22

15 Siviglia 21

16 Espanyol 21

17 Valencia 20

18 Cadice 19

19 Getafe 18

20 Elche 9