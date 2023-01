LaLiga: risultati, marcatori e classifica della 19ª giornata 27-28-29-30/1/2023

LaLiga risultati, marcatori e classifica della diciannovesima giornata di campionato.

La diciannovesima giornata della Liga ha visto il trionfo del Barcellona sul Girona. A timbrare il cartellino è stato il solito Pedri che, con la sua giovane età, si sta trascinando la squadra sulle sue spalle. Ritorna a vincere anche il Siviglia per 3-0 contro l’Elche che rimane sempre più in fondo alla classifica. Seconda vittoria consecutiva per gli andalusi che respirano dopo un momento difficile.

L’altra squadra di Siviglia, il Betis, vince per 1-0 sul Getafe e si prende il sesto posto. L’Atlético Madrid è ospite dell’Osasuna. Serve una rete di Niguez ai Colchoneros per potersi accaparrare i tre punti e avvicinarsi sempre di più alle posizioni alti. Nel match delle 21 il Real Madrid prova a rispondere al Barcellona.

Niente da fare, però, per i Blancos che non vanno oltre lo 0-0 in casa contro la Real Sociedad. I blaugrana sono ancora a cinque punti.

LaLiga, risultati della diciannovesima giornata

Venerdì 27 gennaio

Almeria-Espanyol 3-1 21′ Suarez (A), 61′ Leo Baptistao (A), 77′ Portillo (A), 90+3′ Joselu (E)

Sabato 28 gennaio

Cadice-Maiorca 2-0 10′ Bongonda, 38′ Fernandez

Girona-Barcellona 0-1 61′ Pedri

Siviglia-Elche 3-0 29′, 45+4′ En Nesyri, 43′ Acuna

Getafe-Betis 0-1 86′ Iglesias

Domenica 29 gennaio

Valladolid-Valencia 1-0 90′ Larin

Osasuna-Atlético Madrid 0-1 74′ Niguez

Celta Vigo-Athletic Bilbao 1-0 71’Aspas

Real Madrid-Real Sociedad 0-0

Lunedì 31 gennaio

Villareal-Rayo Vallecano 0-1 70’Camello

LaLiga, classifica finale

1 Barcellona 47

2 Real Madrid 42

3 Real Sociedad 39

4 Atletico Madrid 34

5 Villarreal 31

6 Betis Siviglia 31

7 Rayo Vallecano 29

8 Osasuna 28

9 Athletic Bilbao 26

10 Maiorca 25

11 Almeria 22

12 Girona 21

13 Siviglia 21

14 Valencia 20

15 Espanyol 20

16 Celta Vigo 20

17 Real Valladolid 20

18 Cadice 19

19 Getafe 17

20 Elche 6