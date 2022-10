LaLiga risultati, marcatori e classifica dell’8ª giornata 7-8-9-10/10/2022

LaLiga, risultati, marcatori e classifica dell’ottava giornata di Liga.

L’ottava giornata della Liga ha visto il trionfo dell’Atlético Madrid per 2-1 contro il Girona. I Colchoneros salgono a 16 punti. Il Real Madrid vince di misura contro il Getafe e si prende il posto in vetta. I Blancos, però, non sono da soli. Anche il Barcellona ha 22 punti in seguito alla vittoria per 1-0 contro il Celta Vigo.

Pareggio tra Siviglia e Atheltic Bilbao per 1-1. I baschi occupano il terzo posto e sono a 17 punti. Pareggio a reti bianche tra Valladolid e Betis Siviglia.

LaLiga, risultati dell’ottava giornata

Venerdì 7 ottobre

Osasuna-Valencia 1-2 28’Kluivert (V); Diakhaby (V); Brasanac (O)

Sabato 8 ottobre

Almeria-Rayo Vallecano 3-1 8’Robetone (A); 17′ Babic (A); 39′ Toure (A); 81′ Catena (V)

Atlético Madrid-Girona 2-1 5′, 48′ Correa (A); 66′ Riquelme

Siviglia-Athletic Bilbao 1-1 4′ Torres (S); 73′ Vesga (A)

Getafe-Real Madrid 0-1 3’Militao (R)

Domenica 10 ottobre

Valladolid-Betis 0-0

Cadice-Espanyol 2-2 41′ Chust (C); 51′, 67′ Joselu (E); 78′ Perez (C)

Real Sociedad-Villareal 1-0 33′ Mendez

Barcellona-Celta Vigo 1-0 17′ Pedri

Lunedì 11 ottobre

Elche-Maiorca 1-1 15′ Ponce (E); 71′ Muriqi (M)

LaLiga, classifica

1. Real Madrid 22

2. Barcellona 19

3. Athletic Bilbao 17

4. Atlético Madrid 16

5. Betis 16

6. Real Sociedad 16

7. Valencia 13

8. Osasuna 13

9. Villareal 12

10. Celta Vigo 11

11. Rayo Vallecano 10

12. Maiorca 9

13. Valladolid 8

14. Girona 7

15. Almeria 7

16. Getafe 7

17. Espanyol 6

18. Siviglia 6

19. Cadice 5

20. Elche 1