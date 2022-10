LaLiga risultati, marcatori, classifica dell’11ª giornata 22-23-24/10/2022

LaLiga risultati, marcatori e classifica dell’undicesima giornata. Vittoria del Real Madrid sul Siviglia.

L’undicesima giornata de la Liga ha visto il Real Madrid trionfare per 3-1 sul Siviglia. I Blancos raggiungono i 31 punti e si prendono il primo posto in classifica. Vince l’Atlético Madrid in casa del Betis Siviglia. Non molla neanche il Barcellona che ne rifila 4 all’Athletic Bilbao.

Per adesso i blaugrana rincorrono il Real Madrid che sono a solamente tre punti. Cade, invece, la Real Sociedad contro il Valladolid dopo una serie di successi.

LaLiga, risultati dell’undicesima giornata

Sabato 22 ottobre

Rayo Vallecano-Cadice 5-1 44′ Palazon (R); 45’+1 Garcia (R); 63′, 89′ Lejeune (R); 79′ Camello (R); 82′ aut. Balliu (C)

Valladolid-Real Sociedad 1-0 16′ Leon

Valencia-Maiorca 1-2 52′ Cavani (V); 66′ Muriqi (M); 83′ Lee Kang-In (M)

Real Madrid-Siviglia 3-1 5′ Modric (R); 54′ Lamela (S); 79′ Lucas (R); 81′ Valverde (R)

Domenica 23 ottobre

Espanyol-Elche 2-2 11′ Milla (El); 24′ Puado (Es); 67′ Braithwaite (Es); 82′ Verdu (El)

Betis-Atlético Madrid 1-2 54′, 71′ Griezmann (A); 84′ Fekir (B)

Girona-Osasuna 1-1 37′ Barja (O); 45’+1 Lopez (G)

Villareal-Almeria 2-1 31′ Melero (A); 56′ Baena; 94′ Jackson

Barcellona-Athletic Bilbao 4-0 12′ Dembele; 18′ Roberto; 22′ Lewandowski; 73′ Torres

Lunedì 24 ottobre

Celta Vigo-Getafe 1-1 43′ Unal (G); 89’Aidoo (C)

LaLiga, classifica finale

1. Real Madrid 31

2. Barcellona 28

3. Atlético Madrid 23

4. Real Sociedad 22

5. Betis 20

6. Athletic Bilbao 18

7. Villareal 18

8. Osasuna 17

9. Valencia 15

10. Rayo Vallecano 11

11. Valladolid 14

12. Maiorca 12

13.Celta Vigo 11

14. Espanyol 10

15. Almeria 10

16. Siviglia 10

17. Getafe 10

18. Girona 9

19. Cadice 7

20. Elche 4