La Serie A riprende gli allenamenti: il programma di ciascun club

Tramite una circolare emanata dal governo ai prefetti è stata garantita la libertà di svolgere attività sportiva individuale in aree pubbliche o private. Sono inclusi quindi anche i giocatori di Serie A, che da domani potranno tornare a calcare i terreni di allenamento ed iniziare la preparazione per la ripresa del campionato.

Ovviamente dovranno dotarsi di tutte le precauzioni del caso per evitare il contagio da coronavirus. La fase 2 è quella di convivenza con il virus, non si può dire di aver debellato il problema.

Vediamo squadra per squadra quando decideranno di riprendere gli allenamenti. Diverse squadre tra cui l’Inter prenderanno il via martedì prossimo. La Serie A è pronta a ripartire e porre fine ad una stagione travagliata.

ATALANTA

Gasperini e suoi ragazzi potranno tornare ad allenarsi a partire dal 5 maggio.

BOLOGNA

Stessa data il 5 maggio anche per i felsinei, con opportunità di proseguimento dell’attività individuale al centro Galli.

BRESCIA

Non sono ancora stati stabiliti i termini della ripresa.

CAGLIARI

Il presidente della Regione Salinas ha dato il via libera agli allenamenti. Si ritroveranno al centro sportivo Assemini.

FIORENTINA

In attesa del protocollo e del consiglio federale di mercoledì non apre ancora il centro sportivo.

INTER

Da martedì tutti in campo

JUVENTUS

Tra martedì e mercoledì il centro d’allenamento dei bianconeri sarà a disposizione per coloro che si trovano in Italia. Allenamenti individuali e staff ridottissimo. Per quelli che devono tornare dall’estero c’è la conferma dei 14 giorni di isolamento.

LAZIO

Da mercoledì i giocatori riprenderanno gli allenamenti a Formello.

LECCE

I giocatori di Liverani da domani potranno riprendere gli allenamenti.

MILAN

Dopo l’accettazione del protocollo inizieranno i test per giocatori e staff. Dopo le opportune valutazioni dei medici, riprenderanno gli allenamenti.

PARMA

Dalla prossima settimana gli atleti potranno avvelersi del centro sportivo per gli allenamenti, ma solo dopo aver ricevuto il protocolo sanitario.

ROMA

Giocatori e staff domani si ritroveranno per le visite mediche di idoneità. Gli allenamenti riprenderanno giovedì prossimo.

SAMPDORIA

Dal 6 maggio i giocatori potranno allenarsi facoltivamente nel centro sportivo di Bogliasco.

SPAL

Il club estense aspetta il protocollo sanitario.

SASSUOLO

Domani è giorno di ripresa in casa neroverde, con allenamenti mattutini, gruppi di 6 giocatori all’ora su tre campi differenti.

TORINO

Visite mediche e sanificazione delle strutture sportive. Allenamenti a tre gruppi per campo, quindi turni di sei alla volta, con un’ora e mezza-due ore a sessione.

UDINESE

Si attende il nuovo protocollo medico prima di ricominciare gli allenamenti.

VERONA

Domani iniziano i test per giocatori e staff. Dopo questi screening riprenderanno gli allenamenti.

