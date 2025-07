La Roma si muove in difesa: Ghilardi vicino… ma la Viola frena tutto

Roma, occhi su Ghilardi: difensore del Verona tra i nuovi obiettivi di mercato. Ma la Fiorentina complica i piani

La Roma accelera sul calciomercato estivo con l’obiettivo di consegnare al neo tecnico Gian Piero Gasperini una rosa solida e competitiva per affrontare al meglio la stagione 2025-2026. Dopo l’arrivo ufficiale del centrocampista Neil El Aynaoui dal Lens per 25 milioni di euro e la trattativa ormai in fase avanzata per Wesley del Flamengo (anche lui valutato 25 milioni), i giallorossi puntano ora a rafforzare il reparto difensivo. In attesa della chiusura per Evan Ferguson, attaccante del Brighton in arrivo con la formula del prestito oneroso più diritto di riscatto per 40 milioni, il nome nuovo sul taccuino è quello di Daniele Ghilardi, centrale dell’Hellas Verona.

Ghilardi-Roma: trattativa in salita per colpa della clausola con la Fiorentina

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Daniele Ghilardi è diventato il nuovo obiettivo per la difesa romanista. Il classe 2003, reduce da un’ottima stagione con l’Hellas, ha attirato le attenzioni anche di alcuni club spagnoli, ma avrebbe già espresso il suo gradimento per il progetto tecnico della Roma. Tuttavia, la trattativa non è semplice: il Verona chiede almeno 12 milioni di euro, una cifra più alta rispetto ai 10 milioni messi sul piatto inizialmente dalla società capitolina.

Il motivo? La Fiorentina detiene ancora il 50% sulla futura rivendita del giocatore, e dunque qualsiasi incasso da parte del Verona sarà dimezzato. Questo vincolo spinge il club scaligero a mantenere alta la valutazione del cartellino, nel tentativo di massimizzare la cifra netta che incasserà.

Gasperini chiede rinforzi: il tecnico invoca un’accelerazione

A dare un’ulteriore spinta alle trattative è stato proprio Gian Piero Gasperini, che nel post partita dell’amichevole contro il Trastevere (vinta 14-0) ha lanciato un chiaro messaggio alla dirigenza: “Siamo in ritardo sul mercato e dobbiamo recuperare in fretta”. Un appello forte, che riflette non solo le esigenze dell’allenatore, ma anche le aspettative di una tifoseria impaziente, preoccupata da un mercato che stenta a decollare nonostante gli obiettivi ambiziosi.

Le parole del tecnico ex Atalanta, abituato a una gestione precisa e puntuale delle sessioni di mercato, hanno evidenziato una certa insofferenza per i ritardi accumulati, specie considerando che avrebbe voluto lavorare a Trigoria già con almeno due nuovi innesti in più.

Il profilo di Ghilardi: giovane, duttile e pronto al salto di qualità

Daniele Ghilardi, 22 anni, è un difensore centrale moderno, forte fisicamente, ma anche dotato di buoni piedi. Cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, è esploso definitivamente a Verona, conquistando la titolarità e guadagnandosi la fiducia di diversi osservatori. Il suo profilo si adatta perfettamente agli schemi di Gasperini, che predilige difensori aggressivi, capaci di giocare alti e impostare l’azione dal basso.

L’ingaggio di Ghilardi rappresenterebbe una scelta in linea con la nuova strategia della Roma, improntata su giovani di talento già pronti per il grande salto, ma ancora con margini di crescita e valorizzazione. Tuttavia, la clausola con la Fiorentina rappresenta un ostacolo economico importante, e sarà fondamentale trovare un’intesa con il Verona per chiudere positivamente l’operazione.

Roma ambiziosa, ma la rosa va completata in fretta

Con l’inizio della nuova stagione sempre più vicino, la dirigenza giallorossa è chiamata a stringere i tempi. I colpi El Aynaoui e Ferguson alzano il livello tecnico della squadra, ma la difesa resta un reparto da rafforzare, anche in vista delle competizioni europee e di un calendario fitto di impegni.

L’obiettivo è quello di consegnare a Gasperini un organico completo già entro la fine di luglio, per permettere al tecnico di lavorare con un gruppo stabile durante la fase di preparazione. Il nome di Ghilardi resta in cima alla lista dei desideri, ma servirà uno sforzo concreto per superare gli ostacoli posti dalla complessa struttura economica della trattativa.

Conclusione: Ghilardi-Roma, affare da seguire con attenzione

La Roma ha messo nel mirino un talento italiano in ascesa, ma dovrà battere la concorrenza estera e convincere il Verona con un’offerta adeguata. L’inserimento della Fiorentina nella vicenda complica i giochi, ma la volontà del giocatore potrebbe risultare decisiva. Il calciomercato giallorosso è entrato nel vivo e Daniele Ghilardi potrebbe essere il prossimo nome a infiammare la piazza romanista.

I dati lo confermano: ottimi intercetti (1,33 per 90', 76° percentile) e buoni chiarimenti (4,70, 48° percentile), anche se i margini di miglioramento nei passaggi (35,8, solo 4° percentile) e nei duelli aerei (40° percentile) sono evidenti.