Kyrgios torna all’attacco di Sinner per il caso doping

L’australiano critica duramente il rientro del preparatore atletico nello staff dell’azzurro: “Ci hanno ingannato tutti”.

Il dibattito intorno al caso doping che ha coinvolto Jannik Sinner si riaccende con le polemiche dichiarazioni di Nick Kyrgios. L’ex finalista di Wimbledon 2022, attualmente scivolato al 640° posto del ranking mondiale, è tornato a puntare il dito contro il numero uno del tennis mondiale dopo la notizia del reintegro di Umberto Ferrara nel team dell’altoatesino.

Il preparatore atletico, allontanato dallo staff di Sinner circa dieci mesi fa in seguito alla vicenda legata al Clostebol, è stato riammesso mercoledì scorso nel gruppo di lavoro del campione italiano. Una decisione che ha scatenato l’ira del tennista australiano, da sempre tra i più accesi critici dell’azzurro in questa delicata questione.

“Ha riassunto lo stesso medico. Ci hanno preso tutti per il naso”, ha scritto Kyrgios sul suo profilo X, accompagnando il messaggio con diverse emoticon dal sorriso beffardo. Il 30enne di Canberra ha poi rincarato la dose pubblicando una fotografia di Sinner insieme a Ferrara con la didascalia “Non si tratta di uno scherzo”.

L’atteggiamento ostile di Kyrgios nei confronti del tennista italiano non rappresenta una novità. Sin da quando è emersa pubblicamente la positività dell’altoatesino alla sostanza vietata, l’australiano non ha mai fatto mancare commenti taglienti e accuse dirette. Solamente a inizio luglio aveva mostrato un momentaneo cambio di rotta, riconoscendo la professionalità di Sinner e definendola superiore a quella di Carlos Alcaraz.

Il ritorno di Ferrara nel team del vincitore degli Australian Open ha evidentemente fatto riaffiorare tutte le perplessità di Kyrgios, che continua a mettere in discussione la gestione dell’intera vicenda. L’australiano, i cui risultati sportivi degli ultimi anni sono stati deludenti, sembra aver trovato in questa polemica un modo per rimanere al centro dell’attenzione mediatica del mondo del tennis.

La questione del Clostebol rimane uno dei temi più dibattuti del circuito, con opinioni contrastanti tra addetti ai lavori e tifosi. Il reintegro del preparatore atletico promette di alimentare ulteriormente le discussioni, mentre Sinner prosegue la sua stagione da leader del ranking mondiale.