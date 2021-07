Addio al famosissimo gioco di calcio PES. Da quest’anno sarà chiamato eFootball e non sarà più a pagamento ma bensì gratis. Il gioco disponibile sia per console che per PC è stato completamente rinnovato. Ad affermarlo è stata la Konami che ha rilasciato, in anteprima, il trailer dell’edizione 2022 del gioco.

Rivoluzione nel calcio anche nel mondo dei videogiochi. Da sempre il mondo virtuale del calcio è diviso dai sostenitori di FIFA e di PES. C’è chi preferisce entrambi o l’uno rispetto all’altro per la grafica, per la giocabilità e per altri motivi. Da oggi in poi, però, questa battaglia avrà un vero e proprio cambiamento perché non ci sarà più il vecchio PES. Infatti, il gioco cambierà la nomenclatura che resisteva dal lontano 2001.

Ora il game giapponese si chiamerà eFootball che andrà a scontrarsi proprio con il nuovo FIFA 2022. Sarà sicuramente un duro colpo per gli amanti del genere che, sicuramente per abitudine, continueranno a chiamarlo con il nome con cui è stato creato. Ad annunciarlo è stata la Konami che aveva già affermato che la nuova edizione di PES sarebbe stata entusiasmante. La compagnia giapponese, però, ha svelato il nuovo look del gioco.

eFootball, rivoluzione per il vecchio PES

Una delle grandissime novità per gli amanti del calcio è che eFootball sarà completamente gratis. Nessun costo, quindi, per potersi accaparrare la next gen di PES. Il gioco sarà disponibile per PlayStation 4 e 5, e Xbox Series X|S così come anche per il PC. Con la scelta del free download, il gioco potrà avere ancora più giocatori in modo da creare una community grandiosa.

Per quanto riguarda la data non si sa ancora nulla. Il gioco potrebbe uscire verso autunno, come sempre fatto dalla Konami. Quest’ultima, tra l’altro, ha pubblicato anche una Roadmap con tutte le possibili novità. Il gioco, nonostante tutto però, sarà sicuramente un successone così come anche nelle altre edizioni. I fans anche più conservatori non si faranno sfuggire l’ultima edizione del loro amato, ormai, defunto PES.

