Milan, infortunio Kjaer: out circa 2 settimane

Kjaer infortunio, il giocatore del Milan ha subito un infortunio nella partita di Europa League contro il Celtic. Sono da valutare le sue condizioni nei prossimi giorni ma sicuramente salterà la partita contro la Sampdoria e anche le prossime.

Un fulmine a ciel sereno in casa Milan. Dopo la ripresa di Stefano Pioli che finalmente è guarito dal Coronavirus ed è ritornato in panchina, arriva una tegola. Simon Kjaer si è infortunato nel match di Europa League contro il Celtic vinto 4-2 dai rossoneri. Il Milan si è qualificato ma Pioli perde una sua pedina molto importante per il campionato.

Kjaer infortunio , il bollettino del club

Il club ha pubblicato il bollettino sull’entità dell’infortunio del danese. Secondo il club di Milanello si tratterebbe di una lesione di primo grado del muscolo retto femorale della coscia destra. Per poter valutare l’entità dell’infortunio ci vorranno almeno 7 giorni. Bisognerà, quindi aspettare questo lasso di tempo per capire quando il giocatore sarà di nuovo disponibile nello scacchiere rossonero. L’idea è che Kjaer sarà indisponibile almeno per due settimane.

Oltre a saltare il match di domenica sera contro la Sampdoria a Marassi, sicuramente non giocherà neanche contro il Parma. In dubbio anche per la sfida contro lo Sparta Praga dove, in caso di recupero, Pioli non vorrà rischiarlo vista la qualificazione ormai in tasca. L’ex Atalanta potrebbe ritornare disponibile nel turno infrasettimanale contro il Genoa del 16 dicembre.

Perdita di grande qualità per il Milan che faceva molto affidamento sul giocatore che è arrivato a gennaio 2020. Kjaer è stato riscattato a titolo definitivo in estate e si è fatto valere subito per le sue immense qualità ed è diventato insostituibile per la squadra. Il Milan, se l’infortunio fosse grave, dovrà correre ai ripari nel mercato di riparazione. Secondo Il Corriere dello Sport due potrebbero essere i nomi del rimpiazzo.

Si pensa a Matteo Lovato dell’Hellas Verona o anche Ozan Kabak dello Schalke 04. Si trattano, però, solo di supposizioni visto che bisognerà attendere l’esito degli esami che verranno svolti all’attuale giocatore del Milan.

