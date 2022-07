Kim Napoli: gli azzurri ci provano per il difensore sudcoreano del Fenerbahçe. Intanto, continua ad interessare il profilo di Paulo Dybala. Tutte le news e i dettagli sulle due trattative.

Al ritiro di Dimaro, mancheranno diversi pezzi della storia del Napoli. Dopo Lorenzo Insigne il cui addio era già annunciato da parecchio tempo, non ci sarà neanche Dries Mertens. Il belga, il cui contratto è scaduto lo scorso giugno, è ormai svincolato ma i tifosi sperano in un rinnovo miracoloso e nel suo arrivo in Trentino. L’altro giocatore storico che ormai è sempre più lontano da Napoli è Kalidou Koulibaly.

Il Comandante, così lo chiamava Luciano Spalletti, sta per firmare con il Chelsea. Nelle casse del Napoli entreranno ben 40 milioni di euro. Un’occasione ghiottissima per la società di Aurelio De Laurentiis che poteva solo monetizzare per non rischiare di perdere il giocatore a zero l’anno prossimo. Senza il senegalese, che ha vestito la maglia azzurra per ben otto anni, quel posto a difesa rimane ancora vacante.

Un difensore di quella portata è sempre difficile da rimpiazzare. Koulibaly dava molta sicurezza all’intero reparto ed i tifosi si aspettano un nome altisonante. Tra questi continua a prendere piede l’ipotesi Gleison Bremer ma il centrale del Torino è ormai sempre più vicino all’Inter. Nelle ultime ore, invece, sembra essere spuntato un nome che piace molto a Spalletti: Kim Min-jae.

Kim Napoli, accordo quasi raggiunto con il difensore

Il difensore sudcoreano attualmente gioca in Turchia, con la maglia del Fenerbahçe. Con la squadra di Istanbul, ha totalizzato 31 presenze ed una sola rete. Prima di approdare in Europa, per lui solamente esperienze in campionati asiatici come quello cinese dove ha militato nel Beijing Guoan.

Un giocatore ben messo fisicamente che, con i suoi 195 cm di altezza, è considerato uno dei più promettenti difensori sudcoreani. Laureato in economia aziendale, il difensore classe 96 potrebbe arrivare in Italia. Un nome, tra l’altro, sponsorizzato positivamente anche dall’ex capitano azzurro Marek Hamšík, che lo ha avuto come avversario quando ha vestito la maglia del Trabzonspor.

Per via della sua poca notorietà, il nome di Kim non ha riscaldato la piazza napoletana che chiedeva molto più. Nonostante ciò, la trattativa con il Fenerbahçe sembra sempre più avviata. Il club turco ha sul giocatore una clausola di circa 20 milioni. Il Napoli sta facendo di tutto per far abbassare il prezzo mentre c’è assoluta intesa sull’ingaggio che si aggirerà attorno ai 2,5 milioni di euro.

Tuttavia, gli azzurri non sono gli unici a puntare su Kim. Su di lui c’è anche la concorrenza del Rennes che avrebbe messo gli occhi sul difensore asiatico. I francesi, infatti, sembrano essere davvero intenzionati a pagare l’intero prezzo che il Fenerbahçe chiede. Per questo motivo, il Napoli dovrà lottare per poter anticipare la concorrenza dei bretoni.

Mentre si cerca di concludere la trattativa per Kim, c’è un altro nome che i tifosi sognano ed è quello di Paulo Dybala. Spalletti è pazzo per l’argentino a tal punto da averlo anche chiamato personalmente per convincerlo ad accettare la destinazione. Dybala, però, aspetta l’offerta dell’Inter che non sembra voler accelerare più di tanto. La proposta del Napoli è di un quinquennale di cinque milioni più i diritti d’immagine .

Un’offerta, quella fatta all’ex Juventus, che è quasi simile a quella del rinnovo che era stata proposta a Koulibaly. Intanto Dybala vuole prendersi ancora un po’ di tempo per decidere, anche perché c’è anche la Roma alla finestra.