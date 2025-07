Kean resta alla Fiorentina: rinnovo top fino al 2030

La Fiorentina accelera per il rinnovo di Moise Kean: l’attaccante italiano, dopo una stagione da protagonista, è considerato una colonna del progetto tecnico viola e il club è pronto a premiarlo con un ricco prolungamento di contratto. Nei prossimi giorni è in programma un incontro decisivo con il procuratore Alessandro Lucci per discutere tutti i dettagli dell’accordo.

Kean rifiuta l’Arabia e resta a Firenze

Reduce da alcune proposte allettanti provenienti dall’Arabia Saudita, Kean ha deciso di proseguire la sua carriera in Serie A, convinto dal progetto sportivo della società gigliata e dalla fiducia mostrata da Rocco Commisso e dallo staff tecnico. La prima rete della stagione 2025/26 è già arrivata, anche se in un’amichevole non ufficiale contro la Primavera, in cui Kean è stato schierato nel tridente con Gudmundsson e Dzeko.

Un contratto faraonico fino al 2030

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la Fiorentina intende offrire un rinnovo quinquennale a Kean, con scadenza giugno 2030, eliminando o rivedendo al rialzo l’attuale clausola rescissoria. Un segnale chiaro per blindare il bomber astigiano, autore di una stagione da 25 gol e 3 assist in 44 presenze tra campionato e coppe. Il club viola vuole riconoscere formalmente il suo valore tecnico e il peso all’interno della squadra.

Ingaggio raddoppiato: da 2,2 a 4,5 milioni all’anno

Il nuovo contratto prevede anche un importante adeguamento dell’ingaggio: dai 2,2 milioni netti attuali, Kean potrebbe passare a 4,5 milioni di euro a stagione, una cifra pari a quella che fu concessa a Franck Ribéry nel 2019, al suo arrivo a Firenze. Un investimento significativo da parte della società, che dimostra la volontà di confermare Kean come uomo simbolo della nuova Fiorentina targata 2025/26.

Le sensazioni sono ottime

L’entourage del giocatore e la dirigenza viola sono fiduciosi di poter raggiungere l’accordo già entro la fine del ritiro estivo. Le prime settimane di preparazione hanno mostrato un Kean motivato, in forma e perfettamente integrato con i nuovi compagni. L’obiettivo è quello di arrivare alla firma del nuovo contratto prima dell’inizio della Serie A, per affrontare la nuova stagione con serenità e ambizione.