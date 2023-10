Juventus-Verona, dove vedere il match valido per la 10ª giornata di Serie A. La partita si giocherà sabato 28 ottobre alle ore 20:45 presso l’Allianz Stadium di Torino. Juventus-Verona sarà visibile in diretta su Sky Sport ed in streaming su DAZN oltre a Now Tv e Sky Go.

Juventus-Verona, decima giornata di Serie A 2023/24

Juventus-Verona. Questa sfida arriva subito dopo il successo ottenuto dai bianconeri a S.Siro contro il Milan che rilanciano le quotazioni del gruppo di Allegri in riferimento allo scudetto. Ora hanno solo due punti di distanza dall’Inter che guida la classifica.

Subito dopo la sfida giocata l’allenatore ha voluto soffermarsi sulle questioni ancora aperte, su ciò che non va, sugli aspetti da migliorare:

“Questa vittoria ci dà una dimensione diversa solo se siamo coscienti di dove dobbiamo migliorare, cioè la fase di gestione della palla, senza forzare le giocate ma andando a colpo sicuro. Stasera ci godiamo la vittoria di squadra, soffrendo, tipica della Juventus”

Juventus-Verona. Inoltre, il tecnico toscano è concentrato partita per partita, attento a non vanificare il percorso fin qui fatto. Non vuole guardare la classifica, per evitare che i suoi si deconcentrino in una fase della stagione ancora importante:

“La classifica ora non conta, conta solo alla fine essere tra le prime 4. Se mi aspettavo di essere a -2 dal primo posto oggi? Venti punti dopo 9 partite vuol dire più di 2 punti di media a partita, e questo ci porterebbe in Champions…”

Juventus-Verona. La concentrazione del tecnico verso la gestione del possesso palla dei suoi giocatori è il sintomo di una mentalità perfezionista, che vuole sempre migliorare e mai arretrare.

Di fronte avranno un Verona che ha ottenuto un solo punto nelle ultime cinque sfide e vede pericolosamente la zona retrocessione (+2). Baroni ha un compito non facile, riportare entusiasmo ad una piazza che si è un po’ spenta nell’ultimo mese. Di certo la Juventus non è una delle prove più agevoli.

Dove vedere Juventus-Verona in diretta TV e streaming:

Data: 28 Ottobre

28 Ottobre Orario: 20:45

20:45 Canale tv: Sky Sport

Streaming: Dazn, Now Tv, Sky Go

Juventus-Verona match della 10ª giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Juventus-Verona sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport per gli abbonati alla piattaforma Sky. Inoltre si potrà avere la diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Juventus-Verona in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app

La telecronaca di Juventus-Verona è a cura di Ricky Buscaglia affiancato da Massimo Gobbi al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn, oltre ai commenti e le immagini da Sky Sport.

Ricordiamo che l’app DAZN è disponibile anche su Sky Q. Inoltre, per gli abbonati sia a Sky che a DAZN , al prezzo di 5 Euro al mese che viene aggiunto a quello dell’abbonamento, sarà possibile visionare anche i canali satellitari ZONA DAZN (dal numero 214 al 218) che trasmetteranno le 7 partite in esclusiva insieme ad una selezione di eventi.

Juventus Verona, dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Juventus-Verona in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Juventus-Verona, le ultimissime

Allegri tornerà a schierare Vlahovic dal primo minuto, mentre Chiesa troverà spazio nel corso della partita. Saranno Assenti Danilo e Alex Sandro, quindi conferme per Rugani e Gatti in difesa. Weah e Miretti faranno staffetta per il centrocampo. Se quest’ultimo dovesse prevalere nelle scelte, spazio per McKennie sulla destra.

Dubbio Hien per Baroni e se non dovesse farcela spazio per Amione al suo posto in difesa. Folorunsho verrà abbassato sulla linea dei centrocampisti, lasciando uno spazio sulla trequarti a Lazovic, il quale agirà alle spalle di Djuric a fianco di Ngonge.

Juventus-Verona, le probabili formazioni

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean, Vlahovic. Allenatore: Massimiliano Allegri.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Magnani; Faraoni, Duda, Folorunsho, Doig; Ngonge, Lazovic; Djuric. Allenatore: Marco Baroni.