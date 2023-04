Juventus-Verona 1-0, dichiarazioni post partita, Allegri: Stasera la squadra ha dimostrato di voler portare a casa i 3 punti, Kean è cresciuto molto sia mentalmente che tecnicamente.

La Juventus di Max Allegri vince di misura contro il Verona grazie ad un gol nel primo tempo di Kean. I bianconeri assestano il terzo successo di fila in campionato e si portano momentaneamente a sole quattro lunghezze dal quarto posto.

Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa nel post partita analizzando il match dei suoi “Sapevamo che contro il Verona non sarebbe stato facile, è una squadra che corre e che pressa, nel primo tempo hanno avuto subito delle situazioni favorevoli, noi ci muovevamo poco, poi verso la fine del primo tempo siamo iniziati a crescere. Abbiamo iniziato il secondo tempo meglio e direi che i ragazzi sono stati molto bravi, soprattutto perché si rientrava dalle fatiche della nazionale e questa era una classica partita sporca che siamo stati bravi a portare a casa.”

Su Kean “Non dimentichiamoci che Kean ha già fatto 6 campionati diversi e ha solo 23 anni, quest’anno è cresciuto molto sotto l’aspetto mentale e tecnico e, quindi, sono molto contento.”

Sulla classifica “Oggi vincere era importante, perché vincere dopo la sosta non è mai semplice, le partite sono complicate. Ora si va verso il finale di stagione dove i ritmi sono diversi e, quindi, bisogna essere più lucidi e compatti, perché altrimenti iniziano a mancare le forze. Però stasera la squadra ha fatto un’ottima gara e ha dimostrato di avere voglia di portare a casa questi 3 punti. La classifica sul campo dice che siamo a 59 punti, che sarebbero 9 più dell’Inter e momentaneamente 7 in più della Lazio.”

Infine Allegri ha concluso con un pensiero al doppio confronto di Coppa Italia contro l’Inter “Noi non siamo assolutamente favoriti, è un 50 e 50. L’Inter è una squadra forte e il doppio confronto è una storia diversa dal campionato, l’Inter nei doppi confronti è molto forte perché ha esperienza e tecnica e bisogna essere anche un pizzico fortunati per arrivare in finale.”