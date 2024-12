Juventus-Venezia, dove vedere il match valido per la 16ª giornata di Serie A. La partita si giocherà sabato 14 dicembre alle ore 20:45 presso l’Allianz Stadium di Torino. Juventus-Venezia sarà visibile in diretta su Sky Sport ed in streaming su DAZN oltre a Now Tv e Sky Go.

Juventus-Venezia, 16° giornata di Serie A

Juventus-Venezia. La formazione di Thiago Motta è reduce da un ottimo successo ai danni del Manchester City, un 2-0 che la pone in posizione utile per una qualificazione alla seconda fase del torneo.

In campionato deve risalire la classifica, visto che fino ad ora, dopo 15 giornate, ha ottenuto ben 9 pareggi. Non ha ancora perso, ma certamente ha avuto un rendimento non troppo positivo. Attualmente ha 27 punti, meno 7 dalla capolista Atalanta.

Anima e testa, quei due aspetti che il tecnico italo-brasiliano ha visto mercoledì. Ora, però, vuole che si ripetano per tutto il resto della stagione. Su questo punto batte spesso il tasto, consapevole che per vedere un vero miglioramento è necessaria la continuità. Il gioco è una caratteristica che si può avere solo con il tempo, bisogna costruire la fiducia nei propri mezzi, la capacità di esprimersi in maniera costante.

Juventus-Venezia. Le parole del tecnico spiegano in maniera chiara il suo pensiero:

“Oggi dovevamo difendere insieme, ma essere pronti a giocare in avanti con qualità e con tanti uomini. Abbiamo dimostrato di poter essere a questo livello, adesso viene il bello perché dobbiamo farlo vedere sempre”.

Il tecnico dei lagunari Di Francesco, dal canto suo, proporrà una squadra sempre votata al gioco, mai arrendevole. Il suo spirito e la sua tenacia danno una carica importante ai suoi uomini. Dimostrare di saper giocare a calcio e non solo fare gli sparring partners in sfide come questa.

Dove vedere Juventus-Venezia in diretta TV e streaming:

Data: 14 dicembre

14 dicembre Orario: 20:45

20:45 Canale tv: Zona DAZN , Sky Sport

, Streaming: Dazn, Now Tv, Sky Go

Juventus-Venezia match della 12ª giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Juventus-Venezia sarà trasmessa anche in diretta tv su Sky Sport per gli abbonati alla piattaforma Sky. Inoltre si potrà avere la diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Juventus-Venezia in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app

La telecronaca di Juventus-Venezia è a cura di Ricky Buscaglia, affiancato da Valon Behrami al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn, oltre ai commenti e le immagini da Sky Sport.

Ricordiamo che l’app DAZN è disponibile anche su Sky Q. Inoltre, per gli abbonati sia a Sky che a DAZN , al prezzo di 5 Euro al mese che viene aggiunto a quello dell’abbonamento, sarà possibile visionare anche i canali satellitari ZONA DAZN (dal numero 214 al 218) che trasmetteranno le 7 partite in esclusiva insieme ad una selezione di eventi.

Juventus Venezia, dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Juventus-Venezia in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Juventus-Venezia, le probabili formazioni

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Danilo; Locatelli, Thuram; Weah, McKennie, Yildiz; Vlahovic. All. Motta.

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Idzes, Svoboda, Altare; Candela, Doumbia, Nicolussi Caviglia, Busio, Zampano; Oristanio, Pohjanpalo. All. Di Francesco.

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.