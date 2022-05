Juventus-Venezia 2-1, Allegri: “Vittoria importante per il quarto posto. La 10? Per ora non ci penso”

Juventus-Venezia, Allegri parla nel post partita a Dazn: “Chi eredita la 10? Per ora non ci penso. Vittoria impotante per il quarto posto”.

Vince la Juventus di Max Allegri: i bianconeri battono il Venezia 2-1 e tornano a vincere all’Alianz Stadium, dove i tre punti mancavano dalla gara contro la Salernitana prima della sosta per le Nazionali.

Una vittoria “sporca” quella ottenuta dalla “Vecchia Signora”, trascinata dalla doppietta di uno dei suoi uomini simbolo, Bonucci, ma che anche oggi ha rischiato di lasciare punti per strada. Ne è consapevole Max Allegri che, pur riconoscendo alla sua squadra il demerito di non aver offerto una prestazione brillante, ammette come la cosa essenziale, in questo momento della stagione, sia fare punti:

“L’importante oggi era vincere – le parole del tecnico a Dazn – La squadra ha approcciato bene, facendo 20 minuti molto buoni, poi ci siamo messi sui loro ritmi, e abbiamo sbagliato molto. Il Venezia ha giocatori tecnici, in grado di calciare bene verso la porta. Nel secondo tempo il gol era nell’aria, ma siamo stati bravi a segnare subito su calcio d’angolo e gestire la partita. Oggi era importante vincere per avvicinarci alla conquista del quarto posto”.

Ad inizio intervista, in studio si parlava del destino della maglia numero 10, che non avrà padroni dopo l’addio di Dybala: “Chi eredita la 10? Per ora non ci penso – risponde Allegri – L’importante, per noi, è chiudere al meglio la stagione e recuperare gli infortuni, tra cui Chiesa, Mckennie e Locatelli”.

Interrogato su Miretti, e sulla sua propensione a verticalizzare il gioco per premiare gli inserimenti in profondità dei compagni, Allegri ha risposto: “Miretti è bravo a giocare a calcio, di conseguenza è avvantaggiato rispetto agli altri. Parliamo comunque di un giocatore giovane, all’esordio. Va lasciato in pace, ma credo abbia giocato da veterano”.

È una Juventus che tende ancora a gestire troppo il risultato, abbassandosi e lasciando l’iniziativa all’avversario: “Oggi ci siamo messi a gestire perché faceva caldo e non potevamo sostenere certi ritmi per tutta la partita. È anche vero che abbiamo sbagliato tecnicamente: diverse uscite, passaggi semplici. Ovvio che se sbagli tanto dai la possibilità agli altri di venire fuori”.

Sulla prestazione di Zakaria, chiamato spesso ad alzarsi sulla linea degli attaccanti: “Lui e Bernardeschi si invertivano spesso di posizione. A Zakaria avevo chiesto di giocare dietro i centrocampisti del Venezia, e lui si è alzato, anche troppo in alcune circostanze”.

Chiusura su Bonucci, autore della doppietta decisiva nel giorno del suo compleanno: “Son contento per Leo: un giocatore che ha esperienza e cattiveria nell’andare a cercare la palla, soprattutto sulle situazioni d’angolo. Questa doppietta ci voleva, perché viene da un anno difficile, soprattutto dal punto di vista degli infortuni”.