Juventus, ufficiale: Buffon e Chiellini rinnovano fino al 2021

La Juventus, tramite un comunicato ufficiale sul proprio sito, ha fatto sapere di aver rinnovato per un’altra stagione i contratti di Gigi Buffon e di Giorgio Chiellini.

Giornata importante in casa Juventus che oltre all’approdo di Arthur in bianconero può festeggiare due rinnovi importantissimi. Il club campione d’Italia ha comunicato con una nota comparsa sul proprio sito ufficiale il rinnovo dei contratti di Gianluigi Buffon e di Giorgio Chiellini fino al 2021.

Entrambi i giocatori incarnano perfettamente ciò che è la Juventus e la società bianconera non ha avuto un minimo di esitazione nel rinnovare i loro contratti. Sia Buffon che Chiellini sono due uomini spogliatoio molto importanti ed anche Maurizio Sarri sarà contento di poterli avere con se per un’altra stagione.

Chiellini proprio non ne vuole sapere di abbandonare la Vecchia Signora ed il prossimo sarà il sedicesimo anno in bianconero e la voglia è sempre la stessa. Via social con un tweet, il capitano bianconero ha espresso tutto il suo orgoglio per questo rinnovo, dichiarando come abbia ancora fame di vittorie.

Sono molto orgoglioso di continuare il sedicesimo anno con questi colori. Abbiamo ancora tanti traguardi da raggiungere, darò tutto me stesso per festeggiare altre vittorie insieme!!!#finoallafine https://t.co/G0JbbDQnMJ — Giorgio Chiellini (@chiellini) June 29, 2020

Tornato quest’anno alla corte della Juventus, nel 2021 compirà 20 anni dal suo approdo bianconero e Buffon vuole viverlo con la maglia che per lui è diventata una seconda pelle. Il portierone bianconero è stato fondamentale anche quest’anno per il suo club, collezionando 13 presenze e stupendo ancora tutti per le sue parate.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS