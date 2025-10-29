Juventus – Udinese LIVE Diretta Streaming e TV Serie A 9° Giornata

Dove vedere Juventus – Udinese in Diretta Tv e Streaming Live, 9° Giornata Serie A, Mercolrdì 29 Ottobre ore 18:30.

La Juventus vive un momento di profonda crisi dopo otto partite consecutive senza vittorie, un digiuno che ha fatto precipitare la squadra in una situazione delicata proprio alla vigilia della sfida contro l’Udinese, in programma mercoledì all’Allianz Stadium di Torino.

I bianconeri di Torino reduci dall’esonero dell’allenatore Igor Tudor sono chiamati a una reazione immediata per rialzare la testa e riconquistare fiducia davanti ai propri tifosi.

Dall’altra parte, l’Udinese sogna il colpaccio esterno: un successo in trasferta permetterebbe infatti ai friulani di superare la Juventus in classifica, alimentando ulteriormente il periodo nero dei torinesi.

Una sfida ad alta tensione tra due squadre con lo stesso colore sociale ma con obiettivi e stati d’animo diversi.





Formazioni Ufficiali di Juventus – Udinese:

Juventus (3-4-1-2): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Cambiaso, Locatelli, McKennie, Kostic; Yildiz; Openda, Vlahovic.

Udinese (3-5-2): Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis.

Dove vedere Juventus – Udinese in Diretta TV e streaming:

Diretta TV: DAZN e Zona DAZN (canale 214 Sky)

DAZN e Zona DAZN (canale 214 Sky) Diretta streaming: app DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV

app DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV Gli utenti Sky con pacchetto attivo potranno seguirla anche su Zona DAZN al canale 214 del decoder Sky.

La sfida Juventus – Udinese di Mercoledì 29 Ottobre ore 18:30 sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN, detentore dei diritti per tutte e 10 le partite di ogni giornata di Serie A, di cui tre in co-esclusiva con Sky Sport.

La telecronaca di Juventus – Udinese su DAZN sarà a cura di Pierluigi Pardo, commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Per seguire il match basterà scaricare l’App ufficiale di DAZN e sottoscrivere l’abbonamento, con possibilità di visione anche su Smart TV, smartphone, tablet e PC.

Dalla scorsa stagione, con l’arrivo del canale satellitare Zona DAZN (canale 214 di Sky), gli abbonati possono guardare la Serie A anche tramite Sky Calcio. Tuttavia, per accedere a questo servizio resta necessario sottoscrivere un doppio abbonamento sia a Sky Sport che a DAZN, con un sovrapprezzo mensile di 5 euro per gli utenti già iscritti a DAZN.

Come arriva la Juventus:

La Juventus continua a sprofondare nella crisi più nera degli ultimi anni.

Dopo il pesante ko per 1-0 contro la Lazio all’Olimpico, arrivato dopo appena dieci minuti di gioco e senza mai riuscire a reagire, i bianconeri hanno incassato la terza sconfitta consecutiva tra campionato e coppe.

Un dato allarmante che certifica la perdita totale di fiducia e continuità di una squadra ormai irriconoscibile.

L’ultima vittoria risale addirittura a metà settembre, quando la Juve superò l’Inter in un rocambolesco Derby d’Italia da sette gol, sfruttando tutte le occasioni create in quella che oggi appare come un’eccezione irripetibile.

Da allora, la parabola è stata discendente: 2-0 contro il Como, 1-0 contro il Real Madrid e un deludente 0-0 con il Milan, fino a raggiungere quasi 400 minuti senza segnare, dal gol di Francisco Conceição contro il Villarreal. Anche in Champions League il cammino è deludente: appena due punti in tre partite, prestazioni opache e un gruppo apparso privo di idee.

Era inevitabile quindi che la posizione di Igor Tudor finisse sotto accusa. L’esonero è arrivato prima della sfida contro la sua ex squadra, l’Udinese, che il tecnico croato aveva contribuito a salvare in passato.

Ora sulla panchina bianconera siederà Massimo Brambilla come allenatore ad interim, mentre il nome di Luciano Spalletti resta il principale candidato per la successione.

I precedenti, però, offrono un barlume di speranza: la Juventus ha vinto 13 delle ultime 16 sfide di Serie A contro l’Udinese, inclusa la vittoria per 2-0 dello scorso maggio. La storia, dunque, suggerisce che i torinesi possano ancora invertire la rotta e tentare la rinascita davanti al proprio pubblico.

Come arriva l’Udinese:

L’Udinese arriva a Torino con la consapevolezza di poter affrontare la Juventus da pari a pari in classifica, dopo un avvio di stagione sorprendente che li ha portati a quota 12 punti in otto giornate.

Eppure, i precedenti non sorridono ai friulani: nelle ultime sette sfide dirette, hanno segnato appena un gol e subito sei sconfitte, un dato che testimonia la difficoltà storica contro i bianconeri di Torino.

Nell’ultimo turno di campionato, l’Udinese ha ottenuto un successo prezioso contro il Lecce, imponendosi in una gara spettacolare. Il capitano Jesper Karlstrom ha aperto le marcature con il suo primo gol in Serie A, seguito dall’assist del giovane talento Arthur Atta, autore del suo secondo passaggio vincente stagionale, per la rete di Keinan Davis.

Nonostante la punizione subita che ha riaperto il match, il subentrato Adam Buksa ha firmato la rete del 3-1 in contropiede, prima che i salentini accorciassero nei minuti di recupero.

Con questa quarta vittoria consecutiva contro il Lecce, la squadra di Kosta Runjaic ha consolidato la propria posizione nella parte alta della classifica, subito dietro la Juventus solo per differenza reti. Ora l’obiettivo è dare continuità a questo momento positivo, puntando a prolungare l’ottimo rendimento in trasferta, dove soltanto la Roma ha raccolto più punti fino a questo momento.

Pronostico Juventus Udinese:

Nonostante la tradizione favorevole ai bianconeri di Torino, il momento attuale fa pensare a una gara molto più equilibrata del previsto.

La Juventus è in piena crisi di risultati e di identità, con una squadra che fatica a creare occasioni e a reagire alle difficoltà. L’Udinese, invece, arriva a questo appuntamento in crescita, forte di un buon periodo di forma e di una struttura solida sotto la guida di Kosta Runjaic.

Considerando la fragilità mentale dei torinesi e la compattezza dei friulani, un pareggio con gol, come un 1-1, appare l’esito più probabile di questa sfida tra due Bianconeri oggi molto diversi per condizione e fiducia.

