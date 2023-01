Juventus-Udinese 1-0, dichiarazioni post partita Allegri: Di Maria straordinario, abbiamo difeso molto bene, il merito della vittoria è dei ragazzi.”

La Juventus vince ancora. All’Allianz Stadium i bianconeri di Max Allegri trionfano per 1-0 sull’Udinese con gol nel finale di Danilo, mettendo a segno l’ottava vittoria consecutiva e consolidando il secondo posto in classifica in attesa di Milan e Napoli.

Massimiliano Allegri ha aperto la sua conferenza stampa nel posto partita con l’elogio fatto nei confronti di Angel Di Maria: “Di Maria è un giocatore straordinario a livello tecnico, il secondo tempo ha fatto delle giocate che ci hanno permesso di fare dei contropiedi molto pericolosi, è un giocatore di una qualità differente.”

Il mister ha poi risposto alla domanda sul tema della solidità difensiva che sta distinguendo questa Juventus, infatti, sono ben 8 gare che i bianconeri riescono a mantenere la propria porta involata: “Io credo che se non si prende gol, mal che vada si pareggia. Il merito di tutto questo va ai giocatori, questo è il giusto atteggiamento con il quale bisogna affrontare le partite.”

Il tecnico livornese ha speso anche delle parole in merito al big match in programma domenica prossima contro il Napoli “È una partita bella e importante, noi dobbiamo cercare di fare un passo alla volta, oggi non era facile vincere perché l’Udinese ha tenuto botta fino all’ultimo, ma questa vittoria ci permette di consolidare la nostra presenza tra le prime quattro.”