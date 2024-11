Juventus-Torino, dove vedere il match valido per la 12ª giornata di Serie A. La partita si giocherà sabato 9 novembre alle ore 20:45 presso l’Allianz Stadium di Torino. Juventus-Torino sarà visibile in diretta su Sky Sport ed in streaming su DAZN oltre a Now Tv e Sky Go.

Juventus-Torino, 12° giornata di Serie A

Juventus-Torino. La formazione di Thiago Motta è reduce da una vittoria in trasferta per 0-2 contro l’Udinese, che interrotto due pareggi consecutivi contro Inter e Parma, nei quali ha subito 6 reti in totale. Questa volta è tornata ad un clean sheet che fa ben sperare per il futuro.

La Juventus, però, zoppica vistosamente in Champions, visto che è reduce da un pareggio ottenuto sul campo del Lilla (1-1). Ora si trova a 7 punti in classifica, in undicesima posizione, nella zona di quelle che possono ambire alla qualificazione al turno successivo. Deve fare attenzione alle prossime due partite, non troppo agevoli (una in trasferta contro l’Aston Villa e l’altra in casa contro il Manchester City).

Juventus-Torino. In campionato, al momento, è fuori dalla zona Champions, ma comunque non distante da essa. A meno quattro dalla prima posizione occupata dal Napoli.

Ora c’è il derby, una sfida nella quale i bianconeri sono usciti quasi sempre vittoriosi. L’ultima sconfitta risale al 26 aprile 2015, un 2-1 per i granata con reti di Pirlo per i bianconeri, Darmian e Quagliarella per i torinesi.

In totale le sfide tra le due formazioni sono state 182, con 89 successi per i bianconeri, 43 per i granata e 50 pareggi. L’ultima sfida risale al 13 aprile 2024, terminata con un pareggio a reti bianche.

Juventus-Torino. Negli ultimi diciotto incontri di Serie A contro i granata la Juventus è rimasta imbattuta (13 V, 5N). Ha mantenuto la porta inviolata in otto di queste sfide, incluse le ultime due. Il Torino di Vanoli è reduce da due sconfitte consecutive, entrambe per 1-0 a Roma e 0-1 in casa contro la Fiorentina.

Dove vedere Juventus-Torino in diretta TV e streaming:

Data: 09 novembre

09 novembre Orario: 20:45

20:45 Canale tv: DAZN , Sky Sport

, Streaming: Dazn, Now Tv, Sky Go

Juventus-Torino match della 12ª giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Juventus-Torino sarà trasmessa anche in diretta tv su Sky Sport per gli abbonati alla piattaforma Sky. Inoltre si potrà avere la diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Juventus-Torino in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app

La telecronaca di Juventus-Torino è a cura di Edoardo Testoni, affiancato da Massimo Ambrosini al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn, oltre ai commenti e le immagini da Sky Sport.

Ricordiamo che l’app DAZN è disponibile anche su Sky Q. Inoltre, per gli abbonati sia a Sky che a DAZN , al prezzo di 5 Euro al mese che viene aggiunto a quello dell’abbonamento, sarà possibile visionare anche i canali satellitari ZONA DAZN (dal numero 214 al 218) che trasmetteranno le 7 partite in esclusiva insieme ad una selezione di eventi.

Juventus Torino, dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Juventus-Torino in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Juventus-Torino le probabili formazioni

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Thiago Motta.

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Lazaro, Ricci, Linetty, Ilic, Sosa; Sanabria, Vlasic. All. Vanoli.

