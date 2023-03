Juventus-Torino 4-2, dichiarazioni post partita Allegri: “I ragazzi hanno fatto una buona partita, ma abbiamo preso gol non da noi. Per arrivare in Champions dovremmo fare 73 punti.”

La Juventus di Max Allegri trionfa nel derby della mole battendo il Torino con un netto 4-2, i bianconeri con questa vittoria si portano a -10 punti dal quarto posto presieduto dalla Lazio.

Massimiliano Allegri ha rilasciato le proprie dichiarazioni nel post partita ai microfoni di Dazn, iniziando con delle parole di elogio per i propri ragazzi “I ragazzi hanno fatto una bella partita contro una squadra difficile come il Torino, che è una squadra rognosa che aggredisce. Abbiamo subito dei gol non da noi, poi abbiamo avuto una bella reazione, io direi che è una vittoria meritata. Dieci punti restano comunque tanti, noi oggi abbiamo riagguantato il Bologna e dobbiamo continuare passo dopo passo. Detto questo, noi sul campo abbiamo ottenuto 50 punti e questa è la cosa più importante, poi bisognerà migliorare sul mantenere alta la concentrazione in ogni singola partita.”

Allegri ha poi continuato “Loro sono molto bravi perché ti riuscivano a tirar fuori, abbassavano dei giocatori e noi gli siamo andati troppo dietro, loro giocavano bene con palla avanti, palla dietro e noi eravamo sempre in ritardo. Dopo il pareggio siamo riusciti ad alzare i ritmi e ho detto ai ragazzi di restare calmi e compatti.”

Il tecnico livornese ha poi risposto alla domanda rivoltagli in merito ai cambi di Pogba e Chiesa che hanno cambiato le sorti del match “C’era bisogno di giocatori freschi con caratteristiche diverse, togliere Angel dispiace sempre, ma con tutti questi impegni bisogna anche cercare di centellinare i giocatori. Barrenaeche ha fatto una buona partita, così come Pogba che è entrato molto bene. Bisogna continuare su questo spirito perché abbiamo una partita ogni tre giorni e i 5 cambi diventano fondamentali.”

Infine, il mister si è espresso sul probabile piazzamento Champions per la prossima stagione “Noi per arrivare a 73 punti bisogna fare un girone di ritorno pazzesco, ma credo che con 73 punti si va in Champions League, per riuscirci dovremo restare concentrati.”