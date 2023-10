Juventus-Torino 2-0, dichiarazioni post partita, Allegri “La squadra ha fatto una gara matura, lo scudetto resta un desidero”

La Juventus di Max Allegri si aggiudica il derby della Mole vincendo per 2-0 sul Torino grazie ai gol siglati da Gatti e Milik. Con questo successo i bianconeri approfittano dello stop dell’Inter e si portano a -2 dai nerazzurri.

Max Allegri – StadioSport.it

Massimiliano Allegri è intervenuto nel post partita ai microfoni di Dazn per commentare la gara dei suoi “Nel primo tempo ci aspettavamo una partita del genere, loro sono stati molto aggressivi e non riuscivamo ad andarli a prendere, poi ci siamo riordinati e abbiamo finito crescendo. Nel secondo tempo con l’ingresso di Milik potevamo cambiare la partita, la squadra ha fatto una partita ottima e matura e sono molto contento.”



Il tecnico ha poi continuato sul cambio modulo “Avere delle soluzioni per le caratteristiche dei giocatori è molto importante, può essere sia ad inizio partita, sia a partita in corso. Stasera c’è stata molta più sicurezza nel giocar la palla, nel muoversi e nel volerla rispetto a quanto fatto la settimana scora a Bergamo.”



Sugli obiettivi “L’obiettivo è sempre quello, questo però non preclude la possibilità di poter sognare altre cose perché comunque siamo alla Juventus. Bisogna continuare a crescere, stasera è stata una bella partita, contro un Torino che comunque quando ci si gioca contro è sempre molto difficile, ma bisogna sempre rimanere con i piedi per terra perché è importante ritornare alla normalità che è quella che quando si è alla Juve vincere è consuetudine.”

Sulla Difesa: “Stasera i tre di dietro hanno lavorato molto bene. La squadra quando ha difeso non ha concesso nulla sia negli spazzi, sia negli uno contro uno. Confermare una buona fase difensiva non è mai facile, perché poi se vengono meno quelle certezze le partite entrano nel caos e non se ne esce più.”

Il tecnico livornese ha poi concluso su Pogba: “Umanamente gli sono vicino, perché l’ho conosciuto che era ragazzo e soprattutto perché il calcio perde un giocatore dalle doti straordinarie. Aspettiamo la sentenza, in questo momento è sospeso, ma gli stiamo vicino perché per lui a livello psicologico non sarà facile.”