Juventus, tegola Chiellini: il difensore sarà out per 1 mese

La Juventus, con una nota ufficiale comparsa sul proprio sito, ha comunicato che Giorgio Chiellini ha riportato una lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia. Il difensore proseguirà il percorso riabilitativo e starà fuori almeno un mese.

Dura pochissimo il ritorno in campo di Giorgio Chiellini che dopo aver disputato appena una partita al suo rientro, è costretto a dare nuovo forfait per le prossime sfide. Il difensore bianconero si era fermato prima della sfida contro la Lazio e stavolta l’infortunio è più serio del precedente

Come comunicato dalla stessa Juventus con una nota ufficiale, Chiellini ha infatti riportato una lesione di di basso grado al bicipite femorale della coscia sinistra. Il difensore ha già iniziato il percorso riabilitativo con delle terapie e starà fuori per almeno un mese.

Il difensore salterà dunque parecchie sfide tra cui quella del Camp Nou contro il Barcellona ed il derby d’inizio Dicembre contro il Torino e potrebbe recuperare per la sfida con l’Atalanta del 16 Dicembre. Una brutta notizia per Pirlo che, però, ha anche motivi per sorridere.

All’allenamento di oggi, infatti, hanno preso parte seppur in maniera parziale Alex Sandro e De Ligt. I due difensori sono i grandi assenti dell’inizio stagione dei bianconeri ed il loro rientro in campo si avvicina. Entrambi i giocatori avranno ancora una settimana di tempo per lavorare e contro il Cagliari torneranno tra i convocati.

Ha svolto, invece, lavoro personalizzato Paulo Dybala dopo gli ultimi problemi che gli hanno impedito di rispondere alla chiamata della nazionale argentina. Infine, non si è allenato Federico Chiesa che prosegue i trattamenti fisioterapici a seguito dell’affaticamento muscolare alla coscia destra accusato prima della sfida contro la Lazio.

