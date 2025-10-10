Juventus su Brooke Norton-Cuffy: possibile affare a gennaio che farebbe guadagnare anche l’Arsenal

Juventus e Arsenal - Stadiosport.it

Se la Juventus dovesse davvero presentare un’offerta a gennaio per Brooke Norton-Cuffy, terzino del Genoa, l’operazione potrebbe portare benefici anche all’Arsenal, suo ex club.

Secondo quanto riportato oggi da Tuttosport, il giovane difensore inglese Under 21 è uno dei principali obiettivi dei bianconeri per il mercato invernale. Arrivato in Serie A nell’estate del 2024 per circa 2 milioni di euro più bonus, Norton-Cuffy ha convinto per continuità, fisicità e capacità di spinta sulla fascia destra, diventando uno dei punti fermi della squadra di Gilardino.

Tra la scorsa stagione e l’inizio di quella attuale, il terzino ha collezionato 21 presenze ufficiali con la maglia del Grifone, mostrando un costante miglioramento sia in fase difensiva che offensiva.

L’interesse della Juventus e la clausola che favorisce l’Arsenal

Nel caso in cui il trasferimento alla Juventus si concretizzasse già a gennaio 2026, l’Arsenal incasserebbe una parte del ricavato. Il club londinese, infatti, aveva inserito nell’accordo con il Genoa una clausola sulla rivendita futura che gli garantirebbe una percentuale del prezzo di cessione.

Il quotidiano torinese sostiene che il Genoa sarebbe disposto a trattare la cessione solo di fronte a un’offerta compresa tra 10 e 12 milioni di euro, cifra che rappresenterebbe una notevole plusvalenza per il club rossoblù e un buon ritorno economico per i Gunners.

Napoli alla finestra

La Juventus non è l’unica interessata al talento inglese: anche il Napoli starebbe monitorando la situazione e vedrebbe Norton-Cuffy come possibile vice di Giovanni Di Lorenzo, in un’ottica di ringiovanimento e profondità della rosa.

Con il suo profilo giovane, dinamico e già abituato al campionato italiano, Brooke Norton-Cuffy potrebbe diventare uno dei protagonisti del prossimo mercato invernale, con una trattativa capace di coinvolgere tre club di primo piano in Serie A e Premier League.

