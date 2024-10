Juventus-Stoccarda dove vedere il match valido per la 3ª giornata di Champions League 2024-25. La partita si giocherà martedì 22 ottobre alle ore 21:00 presso l‘Allianz Stadium di Torino. Juventus-Stoccarda sarà visibile in diretta tv su Sky Sport e in diretta streaming su Sky GO e Now.

Juventus-Stoccarda, 3° giornata di Champions League

Juventus-Stoccarda. Prosegue a marce spedite il cammino della Juventus in Champions League. 2 vittorie in 2 partite, di cui l’ultima acciuffata per i capelli, dopo essere stati sotto di una rete e in dieci uomini.

Ora c’è lo Stoccarda, formazione reduce da un tonfo piuttosto pesante ottenuto in casa del Bayern. Lo 0-4 ha fatto precipitare la squadra in mezzo alla classifica, piuttosto lontano dalla zona Europea. La stagione non è iniziata come lo scorso anno, nel quale ha terminato al secondo posto, un punto davanti ai campioni di Germania in carica.

La Vecchia Signora, a sua volta, ha vinto un match non semplice, contro una formazione che ha vinto le ultime quattro partite tra Europa League e campionato. Nonostante abbia avuto il vantaggio numerico per tre quarti di gara, è riuscita ad ottenere i tre punti solo negli ultimi cinque minuti, grazie ad un’autorete del difensore avversario Gila.

Nuovo clean sheet, dopo la rete subita nel turno precedente dal cagliaritano Marin, che mantiene i bianconeri come miglior difesa del campionato dopo 8 partite. Vittoria importante perché arrivata dopo tre pareggi consecutivi tra le mura amiche.

Juventus-Stoccarda. Il tecnico, dopo il successo sofferto contro i biancocelesti, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla prestazione, sottolineando come i suoi uomini si siano fatti prendere dalla frenesia:

“Continueremo a lavorare su tutto e mi sono piaciute tante cose. Tra cui la pazienza nel secondo tempo. Non era facile perché abbiamo trovato una squadra che si è chiusa molto bene, generosa in fase difensiva a prescindere dall’inferiorità numerica. Con l’entusiasmo e la voglia del pubblico di voler vedere la squadra andare in avanti, certe volte i ragazzi sono stati un po’ frenetici e non sono andati nel momento giusto. È meglio creare un’occasione che andare cinque volte per niente. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, il gol è arrivato nel momento giusto, dove loro si stavano trovando in difficoltà dentro l’area. Però è difficile segnare a una squadra così, perché stanno molto bene, ma è una vittoria importante e meritata”.

Non c’è il due senza il tre, i tifosi si augurano di vedere una squadra in grado di andare a segno con più continuità, a partire dalla sfida di martedì.

Dove vedere Juventus-Stoccarda in diretta TV e streaming:

Data: 22 Ottobre

22 Ottobre Orario: 21:00

21:00 Canale tv: Sky Sport

Streaming: Now

Juventus-Stoccarda, match della 3ª giornata di Champions League, sarà trasmesso in Diretta tv e in esclusiva su Sky Sport per gli abbonati alla piattaforma SKY. In particolare, la si potrà vedere nei seguenti canali: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K e Sky Sport 252, così come in diretta streaming su SkyGo e Now. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone e tablet.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione i commenti e le immagini da Sky Sport.

Juventus Stoccarda, dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Juventus-Stoccarda in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Juventus-Stoccarda le probabili formazioni

Juventus (4-2-3-1): Perin; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Weah, Yildiz, Mbangula; Vlahovic. All. Thiago Motta

Stoccarda (3-5-2): Nubel; Chase, Rouault, Chabot; Leweling, Millot, Karazor, Stiller, Mittelstadt; Toure, Undav. All. Hoeneß

