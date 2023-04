Cronaca Diretta di Juventus – Sporting Lisbona e Streaming Live 13-04-2023 ore 21:00

Cronaca Diretta e Streaming Live di Juventus – Sporting Lisbona, Andata Quarti di Finale di Europa League, Giovedì 13 Aprile 2023 ore 21:00

CRONACA 2° TEMPO

90’+3′ – Finisce la partita. La Juventus prevale sullo Sporting Lisbona per 1-0 nella gara d’andata dei quarti di finale di Europa League disputata allo “Stadium”. Decisiva si rivela una rete di Gatti al 73′, ma, ai fini del risultato, si rivelano particolarmente importanti anche i grandi interventi compiuti da Szczesny e Perin alternatisi nel corso del match tra i pali bianconeri. La sfida di ritorno andrà in scena all’“Estádio José Alvalade” giovedì 20 aprile.

90’+3′ – Rilevato un fuorigioco di Rabiot.

90’+1′ – Doppia palla-gol per lo Sporting Lisbona: Perin salva il risultato opponendosi nel breve volgere di pochi secondi ai tentativi da distanza ravvicinata effettuati da Pedro Gonçalves e Bellerin.

90′ – Nono calcio d’angolo per lo Sporting Lisbona generato da un buon intervento difensivo di Pogba.

89′ – Occasione per lo Sporting Lisbona: Morita, sugli sviluppi di un cross dalla destra di Bellerin, gira sul fondo di testa.

86′ – Doppio cambio nella Juventus: Pogba e Paredes subentrano rispettivamente a Di Maria e Locatelli.

85′ – Fallo commesso da Essugo su Chiesa.

84′ – Possesso palla dello Sporting Lisbona sulla trequarti avversaria.

83′ – Un cross di Bellerin dalla destra è facile preda di Perin.

81′ – Fallo commesso da Cuadrado su Matheus Reis.

79′ – Sicura uscita bassa di Perin in occasione di un traversone proposto dalla destra da Bellerin.

77′ – Doppio cambio nello Sporting Lisbona: Essugo e Bellerin fanno il loro ingresso rispettivamente per Edwards e Ricardo Esgaio.

76′ – Ottavo calcio d’angolo per lo Sporting Lisbona.

73′ – GOL DELLA JUVENTUS! 1-0! I bianconeri si portano in vantaggio con Gatti pronto a ribadire in rete da pochi passi un colpo di testa di Vlahovic respinto sulla linea di porta da Coates. Realizzazione chiaramente favorita dall’uscita a vuoto di Adan.

73′ – Un traversone dalla sinistra di Chiesa attraversa tutto lo specchio della porta difesa da Adan.

72′ – Rilevato un fallo di mano di Matheus Reis.

71′ – Edwards è fermato fallosamente da Chiesa.

70′ – Arthur Gomes cerca, invano, di guadagnare il fondo sul versante di sinistra.

69′ – Efficace chiusura difensiva di Bremer.

67′ – Un cross di Danilo dalla sinistra è allontanato di testa da Coates.

66′ – Cartellino giallo per Vlahovic per gioco scorretto su Diomande. Secondo ammonito nella Juventus.

64′ – Fallo commesso da Danilo su Edwards.

62′ – Doppio cambio anche nella Juventus: Fagioli e Vlahovic prendono rispettivamente il posto di Kostic e Milik.

62′ – Doppio cambio nello Sporting Lisbona: Arthur Gomes e Matheus Reis rilevano rispettivamente Youssef Chermiti e Nuno Santos.

61′ – Respinta la battuta a rete effettuata da Morita. Gli ospiti guadagnano un corner: è il settimo.

60′ – Edwards è fermato fallosamente da Danilo. Punizione da posizione piuttosto interessante per lo Sporting Lisbona.

59′ – Secondo calcio d’angolo per la Juventus, ora più propositiva.

58′ – Respinto un tentativo da fuori area di Di Maria.

57′ – Primo calcio d’angolo per la Juventus.

55′ – Un traversone piuttosto interessante dalla sinistra di Chiesa è respinto dalla difesa lusitana.

54′ – Un cross di Di Maria dalla sinistra è allontanato fuori area da Coates.

53′ – Respinta una conclusione di Di Maria da Pedro Gonçalves.

52′ – Manovra la Juventus nella propria metà campo.

50′ – L’avvio di ripresa vede lo Sporting Lisbona mantenere l’iniziativa del gioco.

49′ – Termina alto un tentativo di Ricardo Esgaio da fuori area.

48′ – Fallo commesso da Bremer su Youssef Chermiti.

47′ – Perin devia in angolo una conclusione da fuori area di Pedro Gonçalves. Sesto tiro dalla bandierina per gli ospiti.

46′ – Inizia la ripresa. Non si registrano variazioni nei due schieramenti.

CRONACA 1° TEMPO

45’+6′ – Finisce il primo tempo. Juventus e Sporting Lisbona vanno al riposo sullo 0-0. I bianconeri, dopo aver creato in avvio una buona opportunità con Chiesa, subiscono, soprattutto a cavallo della mezz’ora, le iniziative degli avversari pericolosi in tre circostanze.

45’+5′ – Rilevato un fuorigioco di Danilo.

45’+4′ – Cambio forzato anche nello Sporting Lisbona: St. Juste, infortunato, lascia il posto a Diomande.

45’+2′ – Gioco fermo per soccorrere St. Juste che sembra accusare un problema di natura muscolare.

45′ – Segnalati quattro minuti di recupero.

45′ – Chiesa è fermato fallosamente da Ricardo Esgaio.

44′ – La gara riprende.

44′ – Cambio nella Juventus: Perin rileva Szczesny costretto ad abbandonare il confronto tra gli applausi del pubblico e il conforto anche di diversi avversari.

42′ – Si profila un cambio tra i pali bianconeri.

41′ – Gioco fermo per soccorrere Szczesny che accusa qualche problema.

40′ – Quinto calcio d’angolo per lo Sporting Lisbona.

40′ – Potenziale opportunità per la Juventus gettata al vento da Milik dopo un buon recupero in pressing effettuato da Di Maria.

38′ – Un traversone di Ricardo Esgaio dalla sinistra attraversa tutto lo specchio della porta difesa da Szczesny.

37′ – Quarto corner per la compagine portoghese.

34′ – Terzo calcio d’angolo per lo Sporting Lisbona che continua a premere. Tiro dalla bandierina generato in partenza da un rinvio errato di Szczesny.

33′ – Ottimo momento per gli ospiti: Bremer salva a pochi passi dalla linea di porta in occasione di un diagonale di Nuno Santos ben servito dal fondo da Edwards.

32′ – Kostic commette fallo su St. Juste.

30′ – Sporting Lisbona di nuovo pericoloso: Pedro Gonçalves impegna Szczesny con una potente battuta sul primo palo.

28′ – Palla-gol per lo Sporting Lisbona: Szczesny si oppone con bravura ad una conclusione di Coates da distanza ravvicinata.

27′ – Fallo commesso da Kostic su Edwards.

26′ – Il primo calcio d’angolo dell’incontro è per lo Sporting Lisbona.

24′ – Cartellino giallo per Rabiot per gioco scorretto su Pedro Gonçalves.

24′ – Respinto un tentativo di Rabiot da fuori area.

22′ – Conclusione decisamente fuori misura di Di Maria dalla distanza.

22′ – Segnalata, erroneamente, una posizione irregolare di Milik.

20′ – Cartellino giallo per Gonçalo Inácio per gioco scorretto su Di Maria.

20′ – Sporting Lisbona pericoloso con una battuta di poco a lato di Morita da fuori area.

18′ – Buon ripiegamento difensivo di Di Maria.

17′ – Efficace chiusura difensiva di Danilo.

16′ – Uscita bassa di Adan ad intercettare un traversone dalla destra di Chiesa.

14′ – Efficace copertura difensiva di Gatti su Francisco Trincão. Il difensore bianconero corre successivamente un rischio con un retropassaggio per Szczesny.

13′ – Bremer subisce fallo da Chermiti.

12′ – Juventus pericolosa: Chiesa, ottimamente servito in profondità da Di Maria, impegna Adan con un diagonale dopo essersi esibito in un bel controllo.

8′ – Diversi errori in fase d’impostazione per entrambe le squadre in questa fase iniziale particolarmente intensa.

6′ – Trincao cerca, senza fortuna, la via della rete dal limite dell’area.

5′ – Termina alto un tentativo di Milik da fuori area.

4′ – Apertura a sinistra imprecisa di Di Maria.

3′ – Rabiot subisce fallo da Morita.

1′ – Inizia la partita. Il calcio d’avvio è battuto dalla Juventus.

Juventus – Sporting Lisbona: le formazioni ufficiali

Juventus (3-4-3): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik, Chiesa.

Sporting Lisbona (3-4-3): Adan; St. Juste, Inacio, Coates; Esgaio, Gonçalves, Morita, Nuno Santos; Edwards, Chermiti, Trincao.

Dove vedere Juventus-Sporting Lisbona in diretta TV e streaming:

Partita: Juventus-Sporting Lisbona

Juventus-Sporting Lisbona Data: 13 aprile

13 aprile Orario: 21:00

21:00 Canale tv: Sky Sport Uno (Canale 201) Sky Sport (Canale 253)

Streaming: Dazn, Sky Go, Now tv

Juventus-Sporting Lisbona, match valido per l’andata dei quarti finale di Europa League sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN, sy Sky Go e Now Tv. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console. È possibile farlo sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Juventus-Sporting Lisbona sarà visibile anche in tv grazie al collegamento su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K per i suoi abbonati.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Su Sky, così come su TV8, potranno sentire gli ospiti in studio commentare i risultati e vedere gli highlights di tutte le partite di andata dei quarti di finale.

Pre-Partita di Juventus – Sporting Lisbona:

La formazione che è la più in forma di tutti in questa parte di stagione. La Lazio di Sarri ha subito solo una rete in otto partite, la miglior difesa del torneo con 20 goal al passivo.

Una partita non proprio esaltante per i torinesi, visto che hanno subito più del dovuto dai biancocelesti. Questa sconfitta mette in pericolo la corsa alla Champions League, anche se due delle sue dirette avversarie (Inter e Milan) hanno frenato la corsa avendo ottenuto entrambe un pareggio.

Le dichiarazioni di Landucci al termine della sfida, con Allegri non presente causa squalifica, guardano avanti e non pensano a recriminare sugli episodi:

«Sapevamo che è in un momento molto positivo. Abbiamo avuto tante difficoltà nel primo tempo, poi siamo cresciuti dopo. Siamo entrati un po’ mosci all’inizio, ma avremmo meritato il pari. Il primo gol che abbiamo subito? Accettiamo la decisione che è stata presa da arbitro e Var e andiamo avanti».

La Juventus è sempre in attesa della pronuncia del Collegio di garanzia del CONI il 19 aprile, la quale discuterà il ricorso dei bianconeri contro la sentenza della corte di appello della Figc. La questione plusvalenze ha un altro capitolo da scrivere, questa volta i tifosi bianconeri sperano possa esserci un ribaltamento e la restituzione dei 15 punti di penalizzazione inflitti lo scorso mese di gennaio.

Se così non fosse, comunque, la distanza dal quarto posto è di appena otto punti, tutti recuperabili in queste nove giornate che rimangono al termine del campionato.

Juventus-Sporting Lisbona. Di fronte avranno una formazione portoghese che è uscita di scena dalla Champions League nella fase a gironi e in campionato è piuttosto lontano dalla zona che la riporterebbe nella competizione più ambita d’Europa.

Ha 54 punti, sono 8 quelli di ritardo nei confronti del Braga, al momento terza forza del campionato. H ancora una partita da disputare, che potrebbe portarla a 57 punti. A quel punto sarebbero 5 i unti da recuperare a otto giornate dal termine. C’è ancora possibilità di rivederla nella massima competizione europea il prossimo anno.

Lo Sporting è reduce da un ottavo di finale nel quale ha battuto la squadra prima in Premier League inglese, ovvero l’Arsenal. 2-2 a Lisbona e 1-1 a Londra, con il successo decretato dai calci di rigore.

Prima di questo turno, nei sedicesimi di finale, ha battuto il Midtjylland, grazie ad una importante vittoria ottenuta in Danimarca (0-4), dopo il pareggio per 1-1 in casa.