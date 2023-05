Video Gol e Highlights Juventus-Siviglia 1-1 , semifinale d’andata di Europa League: alla rete di En-Nesyri risponde Gatti all’ultimo minuto!

Un pareggio agguantato con le unghie dai bianconeri! All’ultimo minuto, di una sfida non giocata in maniera brillante. Molta difficoltà nel costruire azioni limpide, alla fine hanno avuto la meglio su una palla alta, grazie alla maggiore fisicità dei bianconeri.

Ora c’è la possibilità di giocarsi la qualificazione a Siviglia, ma con l’obiettivo di trovare una squadra con meno errori e più qualità davanti.

Video gol highlights Juventus-Siviglia, andata della semifinali di Europa League

Sintesi di Juventus-Siviglia 1-1 :

Match che vede i bianconeri agire per primi e cercare di comandare il gioco. Prima Kostic dalla sinistra prova un cross, ma il pallone viene deviato.

Quindi Vlahovic recupera un ottimo pallone, la deviazione fa finire la sfera a Locatelli, il quale prova una conclusione che termina abbondantemente alta!

Poco dopo il decimo la prima occasione creata dai padroni di casa! Un diagonale di sinistro di Kostic una volta in area, ma il pallone termina a lato di poco!

Poi due opportunità nel giro di tre minuti per gli ospiti. Sempre Ocampos, il quale nella prima stacca di testa, dopo esser stato servito da un compagno, ma Szczesny blocca in presa. Nella seconda, altro gioco aereo, con pallone debole tra le braccia del portiere bianconero!

Verso il ventesimo minuto di gioco, ancora bianconeri pericolosi. Kostic mette un cross in area, Bono prova ad andarci con il piede ma liscia. Vlahovic si avventa ma rimane spiazzato dall’errore dell’avversario e non riesce a concludere in porta!

Al venticinquesimo le prove generali del vantaggio andaluso. En-Nesyri riceve un pallone proveniente dalla destra, prova a girare di testa, il pallone termina ad Ocampos che non riesce a ribadire in porta!

VANTAGGIO DEL SIVIGLIA ! Di Maria perde palla, recuperano gli ospiti con una corsa sulla destra, Ocampos mette in mezzo per En-Nesyri che a centro area ribatte in rete!

Un minuto più tardi altra palla persa dai bianconeri con Alex Sandro, Ocampos prova nuovamente a calciare ma Szczesny si oppone!

Al quarantesimo lo stesso portiere bianconero si supera a causa di una deviazione a seguito di una gran botta dalla distanza di Rakitic. Il pallone si sarebbe infilato nel sette!

In pieno recupero della prima frazione, En Nesyri ci prova da lontano su calcio piazzato, ma Szczesny la conquista senza troppe difficoltà.

Primo tempo che si conclude con i bianconeri in notevole difficoltà. Vediamo se cambia il canovaccio nella ripresa.

Un’altra Juventus nella ripresa, che inizia con maggiore coraggio, grazie a forze fresche. Quasi al quarto d’ora Iling salta il diretto avversario, invece di andare diritto verso la porta serve Vlahovic che viene anticipato.

Tre minuti dopo ancora Iling intraprendente che prova la conclusione dalla distanza. Allegri prova ad invertire gli esterni d’attacco, ma la situazione non cambia.

Assalto all’arma bianca dei torinesi alla fine della partita. Sette minuti di recupero, con disperazione e poca lucidità bianconeri provano a colpire.

PAREGGIO DELLA JUVENTUS! All’ultimo respiro su corner dalla sinistra di Chiesa, il pallone viene colpito di testa da due giocatori, tra cui Pogba, poi finisce sulla nuca di Gatti che a pochi passi infila il pareggio!

All’ultimo respiro bianconeri che pareggiano e possono giocarsi la qualificazione in Andalusia.

Highlights e Video Gol di Juventus-Siviglia 1-1 :

Il tabellino di Juventus-Siviglia 1-1

Marcatori: 26′ pt En-Nesyri (S), 97′ st Gatti (J)

Assist: 26′ pt Ocampos (S), 97′ st Pogba (J)

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bonucci (61′ st Gatti ), Alex Sandro; Cuadrado, Miretti (46′ st Chiesa), Locatelli, Rabiot, Kostic (46′ st Iling); Di Maria (70′ st Pogba); Vlahovic (62′ st Milik). Allenatore: Massimiliano Allegri

SIVIGLIA (4-2-3-1): Bounou; Jesus Navas, Gudelj, Badé, Acuna; Fernando, Rakitic; Ocampos (34′ pt Montiel), Oliver Torres (73′ st Papu Gomez), Bryan Gil (81′ st Lamela); En-Nesyri. Allenatore: Mendilibar

Ammoniti: Rabiot (J), Locatelli (J), Chiesa (J), Rakitic (S), Gil (S), Bade (S), Lamela (S)

Arbitro: Daniel Siebert (Germania)