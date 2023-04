Juventus sentenza , revocata la penalizzazione ai bianconeri dopo che il Collegio di Garanzia ha accolto il ricorso relativo al caso plusvalenze. I bianconeri riottengono i loro quindici punti che gli erano stati sottratti. Come cambia la classifica di Serie A adesso.

Juventus sentenza, questo era sicuramente il giorno più atteso dai tifosi bianconeri. Oggi, infatti, si decideva la sorte della Juventus relativo ai quindici punti di penalizzazione. Quest’ultima, infatti, era stata inflitta ai bianconeri in seguito al caos scoppiato in relazione alle plusvalenze. Tutti, però, sapevano che si trattasse di una situazione momentanea e che le cose sarebbero cambiate molto preso.

Il 20 aprile, quindi, era la data indicativa in cui tutti avrebbero potuto scoprire il destino che spettava alla Vecchia Signora. Nel pomeriggio, di fatto , è arrivata la notizia che tutti i supperts aspettavano: la Juventus ha riottenuto i quindici punti che gli sono stati tolti mesi fa. Ieri, infatti, c’era stato il rinvio a nuovo giudizio che è arrivato dando una buona notizia al club.

Le cose, però, non sono finite qua. La Corte di Appello Federale, infatti, ha un arco di tempo di 30-45 giorni per poter ragionare su una nuova eventuale valutazione. Visto le tempistiche abbastanza longeve, è probabile che una decisione definitiva possa esserci solamente a fine maggio, o ad inizio giugno, quando il campionato sarà agli sgoccioli.

Il Collegio spiega di aver «accolto i ricorsi di Vellano, Pavel Nedved, Paolo Garimberti, Assia Grazioli – Venier, Caitlin Mary Hughes, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio/FIGC e altri) e della Juventus, nei termini e nei limiti di cui in motivazione, e ha rinviato alla Corte Federale di Appello perché, in diversa composizione, rinnovi la sua valutazione, in particolare, in ordine alla determinazione dell’apporto causale dei singoli amministratori, fornendone adeguata motivazione e traendone le eventuali conseguenze anche in ordine alla sanzione irrogata a carico della società Juventus».

Il ricorso, dunque, per adesso è stato accolto e così facendo la squadra di Max Allegri fa un bel salto in classifica. Infatti dal settimo posto a 44 punti dove si trovava fino a ieri è balzata fino al terzo con 59 punti, a meno due dalla Lazio seconda e comunque abbastanza lontano dal Napoli capolista. La classifica è stata ufficializzata anche dalla Lega Serie A.

Una grande vittoria fuori dal campo per la Juventus che arriva a pochissime ore dalla trasferta di Lisbona di Europa League dove i bianconeri dovranno affrontare lo Sporting dopo aver vinto 1-0 all’andata. Adesso si metterà il piede sull’acceleratore per cercare di ritagliarsi un posto in Champions League. Domenica c’è già un big match: la partita contro il Napoli ed è duello aperto con Inter e Milan per entrare nell’Europa che conta.

Juventus sentenza, come cambia la classifica di Serie A

Napoli 75

Lazio 61

Juventus 59

Roma 56

Milan 53

Inter 51

Atalanta 49

Bologna 44

Fiorentina 42

Sassuolo 40

Torino 39

Udinese 39

Monza 38

Empoli 32

Salernitana 30

Lecce 28

Spezia 26

Verona 23

Cremonese 19

Sampdoria 16