Juventus Sassuolo, dove vedere il match del posticipo della 1° giornata di Serie A. La partita si giocherà lunedì 15 agosto alle 20:45 all’Allianz Stadium. Juventus-Sassuolo sarà visibile in diretta Streaming su DAZN. Inoltre, per visionare il match, sarà possibile il collegamento alla Smart tv di un dispositivo come Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Xbox One, Play Station 4 o Play Station 5.

A chiudere la prima giornata di campionato sarà Juventus-Sassuolo. La squadra di Max Allegri esordisce tra le proprie mura con una squadra rivoluzionata. Gli acquisti di Ángel Di María e di Gleison Bremer hanno acceso l’entusiasmo dopo la scorsa stagione, dove il club si è classificato al quarto posto.

Tuttavia, i colpi non si fermano qui. In dirittura d’arrivo c’è anche Filip Kostić dell’Eintracht Francoforte e nel mirino tanti altri obbiettivi, come Memphis Depay e Leandro Paredes. Una Juventus che, però, dovrà fare i conti già con alcuni infortuni. Oltre a quello di Paul Pogba, anche il portiere Wojciech Szczęsny è costretto a dare forfait. Al suo posto ci sarà Mattia Perin.

Il Sassuolo di Alessio Dionisi, dopo la sconfitta in Coppa Italia contro il Modena, vorrà ripartire anche se ha perso un attaccante importante come Gianluca Scamacca. Resta ancora in bilico, inoltre, il futuro di Giacomo Raspadori che potrebbe approdare al Napoli. In caso di partenza del giocatore, si punterebbe tutto su Andrea Pinamonti. I neroverdi aspettano la fumata bianca nei giorni precedenti alla partita.

Juventus Sassuolo, dove vederla in diretta TV e streaming

Juventus Sassuolo, match della 1° giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Juventus-Sassuolo sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Juventus-Sassuolo in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app.

La telecronaca di Juventus Sassuolo è a cura di Riccardo Mancini affiancato da Massimo Ambrosini al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Da quest’anno c’è una nuova novità: l’app DAZN è disponibile anche su Sky Q. Inoltre, per gli abbonati sia a Sky che a DAZN , al prezzo di 5 Euro al mese che viene aggiunto a quello dell’abbonamento, sarà possibile visionare anche i canali satellitari ZONA DAZN (dal numero 214 al 218) che trasmetteranno le 7 partite in esclusiva insieme ad una selezione di eventi.

Juventus Sassuolo, dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Juventus-Sassuolo in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Juventus Sassuolo, le ultimissime

Nel 4-3-3, davanti a Perin la nuova difesa con Bremer al fianco di Bonucci mentre sulle fasce Danilo e Alex Sandro. In regia, Allegri si affida al terzetto formato da Zakaria, Locatelli ed il giovane Fagioli. In attacco, atteso l’esordio di Di María con Cuadrado a supporto del bomber Vlahović .

Stesso modulo anche per il Sassuolo. Con Consigli tra i pali, la difesa a quattro potrebbe essere formata da Muldur, Erlic, Ferrari e Kyriakopoulos. Per il centrocampo dovrebbero partire titolari Frattesi, Matheus Henrique con Harroui. Per l’attacco Berardi al fianco di Defrel e Ceide.

Juventus Sassuolo, probabili formazioni

JUVENTUS (4-3-3): Perin; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; Zakaria, Locatelli, Fagioli; Di María, Vlahović, Cuadrado.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Muldur, Erlic, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Matheus Henrique, Harroui; Berardi, Defrel, Ceide.