Juventus, record Sarri: è l’allenatore più vecchio a vincere lo Scudetto

Non è mai troppo tardi: ieri Maurizio Sarri ha battuto la Sampdoria per 2-0 e, insieme alla sua Juventus, si è laureato campione d’Italia. È il primo tricolore che si cuce addosso il tecnico campano il quale, con la vittoria di ieri, ha fatto registrare un record: è diventato infatti, all’età di 61 anni e 7 mesi, il tecnico più longevo ad essersi aggiudicato uno Scudetto. Battuto il precedente record appartenente a Nils Liedholm che nel 1983 aveva vinto il titolo di campione d’Italia alla guida della Roma di Pruzzo e Falcao. Per l’ex tecnico di Empoli e Napoli si tratta del terzo trofeo in carriera dopo la Coppa Italia di Serie C conquistata con il Sansovino nel 2002 e l’Europa League con il Chelsea lo scorso anno. Una vittoria che riscatta parzialmente la stagione dalle delusioni in Coppa Italia e Supercoppa, preparando al meglio la squadra in vista della Champions.

Non è tutto: con la vittoria di ieri Sarri ha superato anche due monumenti della storia juventina come Renato Cesarini e Marcello Lippi. Il primo aveva vinto il titolo nella stagione 1950/51, all’età di 55 anni e 2 mesi. Il tecnico toscano invece vinse con un mese in meno sulle spalle nel 2003, al culmine del suo secondo ciclo in bianconero che portò la squadra a giocarsi la finale di Champions League. Record e successi che Sarri vorrà provare sicuramente ad emulare e superare. Ad agosto ci sarà la final eight di Champions in terra portoghese: quale miglior occasione per arricchire ancor più il proprio palmares?

