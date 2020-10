Juventus Napoli si gioca o 3-0 a tavolino? Aggiornamenti in tempo reale

C’è ancora tanto caos e incertezza sulla partita Juventus Napoli, big match della 3° Giornata di Serie A in programma questa sera alle 20:45 allo Stadium di Torino.

A poche ore dal calcio d’inizio previsto per la partita la Juventus è decisa a scendere in campo ma il Napoli non è ancora partito alla volta di Torino.

Il Napoli, ufficialmente bloccato dalla ASL ed in isolamento a causa dei casi di Covid, non partirà per la trasferta di Torino neanche nella mattinata di oggi.

Il Legale del Club partenopeo Mattia Grassani ha spiegato così la posizione del Napoli Calcio:

“Abbiamo subito informato Giudice sportivo di A, Lega, Figc e Juventus che la squadra non poteva partire per Torino, a meno che si volessero commettere reati penalmente rilevanti giocando la partita. Abbiamo allegato tutta la corrispondenza con la Asl e la Regione: il calcio può aspettare. La legge dello Stato è superiore a quella sportiva”.

Questa presa di posizione del Napoli ha fatto partire un duro braccio di ferro con la Juventus che dice che questa sera sarà regolarmente in campo per giocare la partita e la stessa Lega che ha deciso di confermare la partita in calendario.

La Juventus in un comunicato ufficiale ha manifestato l’intenzione a rispettare e seguire le indicazioni dell’attuale regolamento in vitore ossia “con 13 giocatori negativi in rosa, tra cui un portiere, è possibile scendere in campo”.

I bianconeri questa mattina alle ore 11:00 sosterranno regolarmente il classico allenamento di rifinitura pre-partita.

Si attendono novità ufficiali a breve e non si esclude un nuovo comunicato da parte della Lega Calcio Serie A.

Molti si chiedono perché Juventus Napoli è diventata così ricca di polemiche e colpi di scena?

Tutto ha inizio domenica scorsa quando il Napoli ha affrontato al San Paolo il Genoa nella sfida vinta 6 a 0.

La squadra ligure aveva lasciato a casa il portiere Perin e Lasse Schone positivi al Covid.

Lunedì mattina di rientro da Napoli ci sono gli altri tamponi per tutta la squadra del Genoa e ne risulta un vero e proprio focolaio con 11 calciatori e 4 membri dello staff positivi di cui 6 scesi in campo contro il Napoli.

Giovedì poi si sono aggiunti altri due giocatori Zajc e Brlek e venerdì anche Criscito, Biraschi e Males.

Da qui la decisione della Lega di rinviare la partita Genoa Torino in programma sabato 3 ottobre alle 18:00 a Marassi.

I calciatori partenopei sono stati sottoposti anche loro ad una serie di tamponi da martedì a sabato al fine di scongiurare la presenza di contagi dopo la partita contro il Genoa che aveva un focolaio in corso.

Dopo 2 serie di tamponi negativi, l’ultima di venerdì ha rivelato due casi di positività Ziekinski ed Elmas ma ha scongiurato almeno per il momento l’esistenza di un focolaio come accaduto nel Genoa.

Secondo il Regolamento della Lega Calcio Serie A due positivi non comporterebbero l’impossibilità di giocare.

Ma ieri sera arriva il colpo di scena con la notizia che la ASL campana ha vietato alla squadra del Napoli di recarsi in trasferta a Torino obbligando i calciatori all’isolamento.

Nella normativa della Lega è presente una clausola che specifica:

“fatti salvi i provvedimenti delle Autorità statali o locali nonché della Federazione Italiana Gioco Calcio”.

Quindi secondo questa clausola il Napoli sarebbe legittimato a chiedere il rinvio della partita.

Ma la Juventus non ci sta e comunica ufficialmente:

“Juventus Football Club comunica che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus – Napoli domani alle 20.45, come previsto dal calendario della Lega di Serie A”.

La Lega ha infatti comunicato ufficialmente che l’orario della partita è confermato: le 20.45 di domenica 4 ottobre. In sostanza, niente rinvio. Se il Napoli non si presenterà in campo, dunque, sarà la FIGC l’ente deputato a decidere se omologare la vittoria a tavolino in favore della Juventus.

