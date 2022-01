Juventus-Napoli: dove vederla in TV-diretta Streaming, formazioni e orario 6-1-2022

Dove vedere Juventus-Napoli 20° Giornata di Serie A 2021-2022 giovedì 6 gennaio 2022 ore 20.45. La partita Juventus-Napoli sarà trasmessa in Diretta TV e Streaming in esclusiva assoluta su DAZN.

Chiuso il 2021 con una striscia di quattro vittorie ed un pareggio nelle ultime cinque gare di campionato disputate che l’hanno portata al quinto posto in classifica, a meno quattro dalla zona Champions League, la Juventus di Massimiliano Allegri si prepara a ricevere, tra le mura amiche dell’Allianz Stadium, in occasione della 20° giornata di campionato in Serie A, il triste Napoli di Luciano Spalletti che, terzo in graduatoria con 39 punti, a meno sette dalla capolista Inter, giunge in terra piemontese con appena otto punti conquistati (due vittorie, due pareggi, quattro sconfitte) nelle ultime otto gare di campionato disputate.

Juventus-Napoli, 20° giornata Serie A 6-1-2022.

Le tre sconfitte interne consecutive rimediate contro Atalanta, Empoli e Spezia hanno infatti ridimensionato le ambizioni scudetto dei partenopei che, sebbene ancora in corsa per il titolo, sembrano aver perso quello smalto che, a inizio stagione, aveva permesso loro di vincere incontrastatamente le prime otto partite di campionato.

La Vecchia Signora, dal canto suo, dopo un inizio a dir poco disastroso, ha saputo rimboccarsi le maniche fino ad arrivare a ridosso di quella zona Champions che, ora come ora, rappresenta l’obiettivo stagionale minimo da centrare a tutti i costi. Il match dell’Allianz Stadium, al quale non parteciperanno Chiellini ed Arthur da una parte e Koulibaly ed Osimhen dall’altra, si preannuncia, quindi, ovviamente avvincente con le due squadre pronte a tutto pur di portare a casa l’intera posta in palio.

Guarda Juventus – Napoli in Diretta Streaming su DAZN.

REGISTRATI SUBITO!

Come vedere Juventus-Napoli in Diretta Tv e Streaming Live

Partita: Juventus-Napoli

Competizione: Serie A

Data: giovedì 6 gennaio 2022

Orario: 20.45

Canale Tv: DAZN Channel (numero 409 del Digitale Terrestre)

Streaming: DAZN (app e sito)

Juventus-Napoli sarà visibile, a partire dalle 20.45 di giovedì 6 gennaio 2022, in diretta tv e streaming, in esclusiva, su DAZN. In tv, il match tra bianconeri e azzurri sarà visibile esclusivamente su DAZN Channel al canale 409 del Digitale Terrestre oppure scaricando l’app di DAZN sulle smart tv abilitate.

La telecronaca del match dell’Allianz Stadium sarà di Pierluigi Pardo con commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Altro metodo per assistere alla sfida tra piemontesi e campani è il collegamento alla smart tv di un dispositivo come TimVision Box, Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Xbox One, Play Station 4 o Play Station 5.

Inoltre, l’incontro Juventus-Napoli sarà visibile in diretta streaming su pc, smartphone e tablet scaricando l’app di DAZN oppure collegandosi al sito ufficiale della stessa piattaforma del Gruppo Perform.

Guarda Tutte le partite di Serie A 2021-22 in Diretta su DAZN

Guarda tutte le partite di Serie A in Diretta Streaming su DAZN.

REGISTRATI SUBITO!

Dove ascoltare la radiocronaca di Juventus-Napoli

La radiocronaca di Juventus-Napoli sarà disponibile, a partire dalle 20.45, sulle frequenze di Rai Radio Uno e Radio Kiss Kiss Italia.

Probabili formazioni Juventus-Napoli

Per quanto riguarda le formazioni, Allegri dovrebbe schierare i suoi con un classico 4-4-2 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Szczesny in porta. Davanti a lui, Cuadrado, Bonucci, De Ligt e Alex Sandro. Centrocampo a quattro con Chiesa, Locatelli, Rabiot e Bernardeschi. In attacco, il duo formato da Morata e Dybala.

Spalletti dovrebbe invece affidarsi al suo solito 4-2-3-1. Ospina quindi in porta con, a fargli da scudo, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Malcuit. A centrocampo spazio a Fabian Ruiz e Demme con Politano, Zielinski ed Insigne sulla trequarti a fare da supporto all’unica punta, Mertens.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Chiesa, Locatelli, Rabiot, Bernardeschi; Morata, Dybala.

Allenatore: Massimiliano Allegri.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Malcuit; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens.

Allenatore: Luciano Spalletti.

Precedenti e statistiche

I precedenti tra Juventus e Napoli sono complessivamente 177 (157 in Serie A, 12 in Coppa Italia, 4 in Supercoppa Italiana, 2 in Europa League/Coppa UEFA, 2 in Serie B) con un bilancio che dice 84 vittorie dei bianconeri, 44 degli azzurri e 49 pareggi. 275 i gol segnati dai piemontesi, 199 quelli messi a referto dai campani.

L’ultimo precedente tra le due formazioni risale a Napoli-Juventus 2-1 dello scorso 11 settembre (Serie A 2021-2022). L’ultimo precedente all’Allianz Stadium risale invece a Juventus-Napoli 2-1 del 7 aprile 2021 (Serie A 2020-2021). I partenopei non vincono all’ombra della Mole dallo 0-1 del 22 aprile 2018 (Serie A 2017-2018), mentre il segno X, a Torino, manca dal 2-2 dello Stadio Olimpico datato 22 maggio 2011 (Serie A 2010-2011). All’Allianz Stadium, casa della Juventus dalla stagione 2011-2012, non sono stati finora registrati pareggi tra le due formazioni.

Migliori Bookmakers AAMS