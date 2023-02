Juventus-Nantes, dove vedere il match valido per i sedicesimi di finale d’andata dell’Europa League. La partita si giocherà giovedì 16 febbraio alle ore 21:00 all’Allianz Stadium. Juventus – Nantes sarà visibile su TV8, su Sky Sport Uno, Sky Sport 4k, oltre che in diretta Streaming su DAZN, su Now e Sky Go per gli abbonati ad entrambe le piattaforme.

Juventus-Nantes, valevole per l’andata dei sedecisimi dell’Europa League 2022/23

Quando nomini il Nantes ai bianconeri brillano gli occhi. L’ultima sfida disputata tre le due formazioni evoca dolci ricordi in casa bianconera. La doppia sfida di semifinale nella Champions League edizione 1995-96 che assegnò il trofeo finale per l’ultima volta ai torinesi. In quella formazione c’erano campioni del calibro di Del Piero, Vialli e Ravanelli.

Juventus-Nantes. Bianconeri che hanno un’occasione per conquistare un trofeo europeo, dato che questo manca da ben 27 anni, overo dalla Champion League del 1996.

Juventus-Nantes. Bianconeri che sono reduci da due successi consecutivi, nei quali non hanno subito reti. Nelle precedenti tre sfide, invece, hanno incassato ben 10 reti tra Napoli in trasferta, Atalanta e Monza in casa. Allegri pare aver risistemato qualcosa in fase difensiva, ha cambiato modulo, è passato ad un tridente offensivo, ma sempre conservando una certa capacità difensiva.

Allegri potrà permettersi di schierare nuovamente Cuadrado, elemento indispensabile sulla corsia esterna, in grado di prevalere negli uno contro uno. Lui è un tipo di giocatore che può creare la superiorità numerica in fase offensiva.

Il Nantes di Kombouaré arriva a Torino, principalmente con l’intenzione di non subire reti. Conscio del fatto che la qualificazione può anche essere decisa al ritorno in Francia. Schiera un 4-5-1, irrobustisce il centrocampo e mantiene una sola punta davanti.

Juventus Nantes, dove seguirla in diretta TV e streaming

Partita: Juventus-Nantes

Juventus-Nantes Data: 16 febbraio

16 febbraio Orario: 21:00

21:00 Canale tv: Tv8, Sky Sport Uno (Canale 201), Sky Sport 4K (Canale 2013)

Streaming: Dazn, Sky Go, Now tv

Juventus-Nantes, match valido per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN, sy Sky Go e Now Tv. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console. È possibile farlo sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Juventus – Nantes sarà visibile anche in tv grazie al collegamento su Tv8 (in chiaro) e su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K per i suoi abbonati.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Su Sky, così come su TV8, potranno sentire gli ospiti in studio commentare i risultati e vedere gli highlights di tutte le partite d’andata dei sedicesimi di finale.

Juventus-Nantes dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Juventus-Nantes in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Juventus Nantes le ultimissime

Conferma per il tridente offensivo già visto all’opera contro la Fiorentina. Grazie al rientro di Cuadrado, alla disponibilità piena di Chiesa, la Juventus può pensare a questo impegno senza trascurare troppo il recupero che dovrà fare in campionato. Le tre punte saranno Vlahovic al centro, con ai suoi lati Kostic e Di Maria. Al centro conferme per Locatelli e Rabiot, con il rientro in mediana di Paredes. In difesa davanti al confermato Szczesny in porta, spazio per Cuadrado sulla fascia sinstra, mentre sulla destra si sposta Danilo, con al centro Alex Sandro a far coppia con Bremer.

Il Nantes, invece, propone un più arretrato e prudente 4-5-1, con una sola punta in avanti. Chiaro è l’intento dei transalpini che arriveranno a Torino con l’obiettivo di limitare i danni.

Juventus Nantes, le probabili formazioni

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny, Danilo, Bremer, Alex Sandro, Cuadrado; Locatelli, Paredes, Rabiot; Kostic, Di Maria, Vlahovic. Allenatore: Allegri

NANTES (5-4-1): Lafont; Centonze, Castelletto, Girotto, Zeze, Traoré; Blas, Chirivella, Sissoko, Simon; Guessand. Allenatore: Kombouaré