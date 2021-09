Juventus-Milan, 19-09-2021, 4^ giornata Serie A

Il posticipo serale della Domenica è anche il big match della 4^ giornata di Serie A.

Domenica 19-09-2021, “Allianz Stadium”, Torino, la Juventus di Max Allegri ospita il Milan di Stefano Pioli.

Di nuovo Allegri contro il suo passato.

Due squadre che cercheranno riscatto per ragioni differenti.

Bianconeri che dopo un pessimo inizio di campionato – la miseria di un punto nelle prime 3 giornate – han trovato parziale riscatto con la prima vittoria stagionale, espugnando per 0-3 il campo del Malmo al debutto in Champions League, certamente non un avversario di prim’ordine.

Milan che, invece, dal canto suo, sembra al momento essere la squadra più in forma della Serie A.

A punteggio pieno con 3 vittorie su 3, ha poi incappato in una piccola debacle, perdendo nella gara del ritorno in Champions dopo 7 anni in casa del Liverpool, sconfitta arrivata tuttavia di misura e con pieno onore.

Pronostico e migliori quote Juve-Milan.

Come detto hanno entrambe voglia di riscatto.

La Juve deve assolutamente risalire la china dopo un inizio disastroso.

Anche se i rossoneri non sembrano gli avversari giusti per farlo.

Il Milan di Pioli è la squadra italiana che più è cresciuta e ha progredito dall’epoca pre-covid ed è sicuramente al momento la squadra più in forma della Serie A.

Un inquadramento tattico che unisce tutti i reparti e una propensione offensiva notevole, con fra gli altri un Giroud già ampiamente sul pezzo.

Un fattore chiave potrebbe essere l’assenza di Ibrahimovic, anche se il Milan ha dimostrato di essere squadra a prescindere dallo svedese.

Entrambe le squadre sanno accorciarsi e compattarsi bene.

Possibile una gara non molto aperta e ricca di gol.

Suggeriamo come potenziali pronostici un pari con gol, o anche un pari con Un2.5, o anche GG+Un3.5

Probabili formazioni Juve-Milan.

JUVE (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, T.Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud

Precedenti e statistiche Juve-Milan.

Statistiche in favore dei bianconeri su più fronti.

Soprattutto guardando i precedenti allo Stadium: 10 sfide, con 9 vittorie juventine e un solo successo milanista, arrivato nell’ultimo precedente, sfida da zona Champions, netto 0-3 con reti di Brahim Diaz, Rebic e 1° gol in A di Tomori, per la prima volta Juve neanche in gol allo Stadium contro il Milan.

Nella sfida a distanza fra allenatori bilancio impietoso: 17 confronti, mai una sconfitta per Max Allegri !

