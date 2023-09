Juventus-Lecce dove vedere il match valido per la 6ª giornata di Serie A. La partita si giocherà martedì 26 settembre alle ore 20:45 presso l’Allianz Stadium di Torino.

Juventus-Lecce, 6° giornata di Serie A 2023/24

Juventus-Lecce. Bianconeri che sono reduci da una pessima partita giocata a Reggio Emilia e persa per 4-2. Tanti errori difensivi, molte distrazioni, è mancato il giusto approccio alla gara.

Il tecnico ha parlato di farfallina a livello mentale, di incapacità di trasformazione di un pensiero a seconda della situazione in campo.

Vorranno sicuramente reagire a queste debacle, dimostrare di non essere la copia del match giocato sabato. Allegri vorrà vedere un’altra squadra, più attenta e capace di colpire al momento giusto.

Juventus-Lecce. La formazione di D’Aversa è la vera sorpresa di questo campionato. Sola al terzo posto dietro l’Inter e il Milan. Una situazione nuova da affrontare, punti importanti incamerati per la futura salvezza.

Sicuramente la squadra salentina dovrà affrontare questo doppio impegno ravvicinato con minore ansia ed apprensione per la situazione di classifica. Al momento è imbattuta e proverà anche ad esserla dopo questa giornata.

Dove vedere Juventus-Lecce in diretta TV e streaming:

Data: 26 Settembre

26 Settembre Orario: 20:45

20:45 Canale tv: Zona DAZN

Streaming: Dazn

Juventus-Lecce, match della 6ª giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Juventus-Lecce sarà trasmessa in diretta tv su Zona DAZN per gli abbonati alla piattaforma Sky. Inoltre si potrà avere la diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Juventus-Lecce in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app

La telecronaca di Juventus-Lecce è a cura di (non ancora comunicato) affiancato da (non ancora comunicato) al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Ricordiamo che l’app DAZN è disponibile anche su Sky Q. Inoltre, per gli abbonati sia a Sky che a DAZN , al prezzo di 5 Euro al mese che viene aggiunto a quello dell’abbonamento, sarà possibile visionare anche i canali satellitari ZONA DAZN (dal numero 214 al 218) che trasmetteranno le 7 partite in esclusiva insieme ad una selezione di eventi.

Juventus Lecce, dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Juventus-Lecce in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Juventus-Lecce, le ultimissime

Allegri vuole affidarsi alla coppia d’attacco che tante soddisfazioni gli ha regalato in queste prime quattro giornate di campionato. In difesa conferma per Szczesny tra i pali, con Gatti, Bremer e Danilo come terzetto difensivo. A centrocampo la novità di quest’ultimo periodo è l’impiego di McKennie come giocatore sulla fascia sinistra. Il tecnico non si fida totalmente di Weah, perciò il rimpiazzo di Cuadrado al momento è l’americano.

D’Aversa schiererà un tridente offensivo, con Almqvist, Krstovic e Sansone. Davanti a Flacone, ci saranno Gendrey, Baschirotto, Pongracic e Dorgu. Mentre a centrocampo spazio per Kaba, Ramadani e Oudin.

Juventus-Lecce, le probabili formazioni

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie, Miretti, Rabiot, Locatelli, Kostic; Vlahovic, Chiesa. Allenatore: Allegri.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Dorgu; Kaba, Ramadani, Oudin; Almqvist, Krstovic, Sansone. Allenatore: D’Aversa