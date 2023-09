Juventus-Lecce 1-0, dichiarazioni post partita, Allegri “Oggi era importante vincere, Chiesa e Milik giocatori straordinari.”

La Juventus vince di misura per 1-0 contro il Lecce, un successo che porta i bianconeri momentaneamente al secondo posto in classifica a meno due dall’Inter.

Max Allegri – Stadio Sport

Massimiliano Allegri è intervenuto nel post partita ai microfoni di Dazn per analizzare la partita dei suoi “Era importante vincere oggi, soprattutto dopo una sconfitta rocambolesca di Sassuolo. Oggi abbiamo giocato contro una squadra che ti concedeva poco, siamo partiti anche bene, abbiamo avuto alcune situazioni e non abbiamo concesso nulla al Lecce. I ragazzi sono stati molto bravi, hanno fatto una bellissima gare e non era assolutamente semplice dopo una settimana del genere.”



Il tecnico ha poi continuato sulla Gap con le altre: “Ripeto, Inter, Milan e Napoli sono squadre più attrezzate di noi. Una è campione d’Italia, due anni fa ha vinto il Milan e l’Inter è una squadra forte, lo è sempre stata e noi quest’anno abbiamo tanti giocatori con poca esperienza. Ciò nonostante, abbiamo tanta corsa, oggi dopo il gol ci siamo anche sbloccati mentalmente, Rabiot è cresciuto molto, così come Cambiaso.”



Su Rugani “Rugani oggi ha fatto una gara straordinaria, però Rugani è un giocatore che è da 8 anni nella Juventus, quindi, queste partite è bravo a giocarle con freddezza perché è abituato. Quando non si è abituati a determinate pressioni poi la palla scotta un po’ di più tra i piedi, quindi ci vuole pazienza.”

Su Chiesa: “Chiesa ha giocato molto dentro il campo oggi e ha dato molto pochi punti di riferimento. Federico ha una tecnica straordinaria e quast’anno è migliorato molto nello stare in campo.”

Il tecnico livornese ha poi concluso su Milik: “Milik è straordinario, ho cinque attaccanti contando anche Yldiz e direi che stanno lavorando tutti bene e oggi Milik ha fatto veramente un’ottima gara.”