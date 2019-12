Dove vedere Juventus-Lazio in Diretta Tv e Streaming Live: Supercoppa Italiana 2019, 22-12-2019

Juventus-Lazio, Supercoppa Italiana 2019. La partita sarà visibile in diretta tv in esclusiva su RAI 1 e RAI 1 HD. E’ possibile vedere la partita in diretta streaming live utilizzando il servizio Rai Play, collegandosi alla pagina delle dirette di RAI 1.

La Juventus di Sarri è reduce da un’ostica trasferta in campionato. La vittoria di Marassi a Genova per 1-2 contro una Sampdoria che aveva assolutamente bisogno di punti è una bella iniezione di fiducia.

Poi ci sono delle novità, provate negli ultimi tempi dal tecnico campano. Il tridente con Dybala, Ronaldo ed Higuain ha dato prova di essere all’altezza del compito. La forza di questi tre uomini davanti potrebbe fare la differenza e portare il match dalla parte dei bianconeri.

Il team di Simone Inzaghi è a sua volta reduce da una bella vittoria ottenuta in rimonta contro il Cagliari. Un 1-2 nei minuti finali che ha ricaricato il morale della squadra e aumentato le loro convinzioni sulla possibilità di giocare addirittura per il titolo nazionale.

Sarà una sfida molto interessante, con grandi cannonieri a confronto come Higuain ed Immobile. E’ presumibile che sia una sfida ricca di spunti tecnici e reti spettacolari. Questo se lo augurano tutti gli amanti del calcio!

Appuntamento al King Saud University Stadium di Riad per domenica 22 dicembre alle ore 17,45.

Come vedere Juventus-Lazio in Diretta TV e Streaming Live:

La partita Juventus-Lazio, valevole per la Supercoppa italiana 2019, sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su RAI 1 e RAI 1 HD, canale 1 e 501 del digitale terrestre.

Mentre è possibile vedere la partita in diretta streaming live su pc e dispositivi mobile, come tablet e smartphone, anche sul sito Raiplay.it, collegandosi alla pagina delle dirette di RAI 1, al sito https://www.raiplay.it/dirette/rai1.

Precedenti, statistiche e Pronostico di Juventus-Lazio

Sono 175 le sfide in totale giocate dalle due formazioni. Il bilancio pende più a favore dei bianconeri, con 91 vittorie, 41 pareggi e 43 sconfitte.

Sono 152 le sfide valevoli per il campionato di Serie A, con 82 vittorie, 36 pareggi e 34 sconfitte. In casa della formazione torinese il divario si fa più ampio, con 54 vittorie, 21 pareggi e 14 sconfitte.

Vi sono stati confronti anche in altre competizioni, come ad esempio la Supercoppa italiana e la Coppa Italia.

Nella coppa nazionale abbiamo una perfetta parità. 7 vittorie bianconere, 5 pareggi e 7 vittorie laziali.L’ultima partita disputata in questa competizione ha visto la vittoria dei bianconeri nella finale del 2017, per la precisione il 17 maggio. Le reti di Alves e Bonucci hanno deciso la sfida.

Nella Supercoppa Italiana, su 4 incontri disputati, il bilancio è in parità, con 2 vittorie a testa. L’ultimo successo dei biancocelesti è datato 13 Agosto 2017, quando allo stadio Olimpico la squadra di Inzaghi è riuscita a vincere, all’ultimo minuto grazie al goal di Murgia. Una partita al cardio palma terminata 2-3 per i biancocelesti, con le doppiette di Immobile e Dybala, prima della rete della vittoria siglata dal giovane proveniente dalla primavera biancoceleste.

L’ultimo successo dei bianconeri nella stessa manifestazione è avvenuto il 18 agosto 2013, con un netto 4-0, per mezzo delle reti di Pogba, Chellini, Lichtsteiner e Tevez.

Il pronostico della sfida vede un 1 condito da Over 1,5 e Goal

Probabili Formazioni Juventus-Lazio

L’unica probabile defezione per la gara di domenica dovrebbe riguardare la zona arretrata. In porta è probabile che ci sia Buffon al posto di Szczesny fermato da noie fisiche.

Verrà proposto il 4-3-1-2, con difesa a quattro composta da Cuadrado sulla zona laterale destra, mentre su quella opposta spazio ad Alex Sandro. Al centro la coppia Bonucci e De Ligt. Il centrocampo dovrebbe schierare Bentancur, Pjanic e Matuidi, in avanti spazio per Dybala, che sarà posto nella linea dei trequartisti a supporto di Ronaldo ed Higuain.

La Lazio di Simone Inzaghi, invece, dà spazio al solito 3-5-2. In porta Strakosha, difesa a tre con Luiz Felipe, Acerbi e Radu. A centrocampo sulle zone esterne ci saranno Lazzari da una parte e Lulic dall’altra, mentre al centro spazio per Milinkovic-Savic, Leiva e Luis Alberto. In avanti il duo sarà guidato da Immobile e Correa.

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala; Cristiano Ronaldo, Higuain. Allenatore: Sarri

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Immobile, Correa. Allenatore: Simone Inzaghi

