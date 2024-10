Juventus-Lazio, dove vedere il match valido per la 8ª giornata di Serie A. La partita si giocherà sabato 19 ottobre alle ore 20:45 presso l’Allianz Stadium di Torino. Juventus-Lazio sarà visibile in diretta su Sky Sport ed in streaming su DAZN oltre a Now Tv e Sky Go.

Juventus-Lazio, 8° giornata di Serie A

Juventus-Lazio. Bianconeri reduci da un altro passo falso in questa stagione. È il quarto, di cui il secondo più eclatante, dopo il pareggio con l’Empoli per 0-0. Infatti, nell’ultimo turno prima della sosta, la formazione di Thiago Motta ha dovuto subire un pareggio negli ultimi minuti dal Cagliari, dopo che è sembrata in controllo per tutta la sfida. Il vantaggio ottenuto grazie ad un rigore trasformato da Vlahovic, quindi una serie di occasioni non sfruttate, il pareggio e l’espulsione di Conceicao per simulazione hanno fatto perdere altri due punti alla vecchia Signora nella rincorsa alla scudetto.

Quattro pareggi nella prime sette giornate non sono un bottino da primato. La squadra pare manchi ancora delle determinazione giusta e della cattiveria in zona offensiva. Non si tratta di occasioni create, di opportunità avute davanti alla porta. Ma spesso manca la fame giusta, la voglia di prendersi il risultato, la concretezza in area di rigore.

Il team è con il tecnico, i giocatori hanno saputo raddrizzare una partita che sembrava essere compromessa, come quella disputata mercoledì 2 ottobre a Lipsia in Germania. La resilienza, la capacità di reagire in situazioni di sofferenza, è molto presente all’interno della squadra. Dopo 755 minuti d’imbattibilità, la porta bianconera è stata perforata da un calcio di rigore trasformato da Marin.

Le parole del tecnico, dopo la partita, sono quantomai eloquenti nel tentativo di spiegare l’atteggiamento sbagliato adottato dalla squadra:

“Già nel primo tempo, dopo il gol, abbiamo fatto una gestione della partita da non fare – ha spiegato -. Dobbiamo continuare ad attaccare e attaccare bene. Nel secondo tempo abbiamo creato qualche occasione, non le abbiamo concluse, ma c’era sempre la sensazione che il Cagliari potesse rientrare in partita. Abbiamo fatto tutto noi oggi: un gol che ci poteva dare tranquillità e giocare in avanti con equilibrio, poi piano piano giocando loro hanno preso fiducia e c’è stato questo rigore. Con l’espulsione è stato difficile andare a prendere un risultato positivo. Abbiamo fatto fatica a chiudere la partita“

Juventus-Lazio. A Torino arriva una Lazio in un ottimo momento di forma. Reduce da due successi rotondi in Europa League, altrettanti in campionato. Baroni pare aver trovato l’equilibrio giusto tra i suoi uomini, con i giocatori che si danno una mano, mettono grinta in campo, voglia di non mollare.

Sarà un cliente tostissimo per i bianconeri questa squadra. Il tecnico ha commentato in maniera positiva l’atteggiamento dei suoi giocatori con queste parole:

“Ho visto voglia e sentimento, dobbiamo trasferire il nostro entusiasmo anche ai tifosi. Siamo ambiziosi, ma non possiamo fermarci a guardare le classifiche”.

Un match sicuramente da guardare, per la qualità tecnica e per l’importanza ai fini della classifica.

Dove vedere Juventus-Lazio in diretta TV e streaming:

Data: 19 ottobre

19 ottobre Orario: 20:45

20:45 Canale tv: DAZN , Sky Sport

, Streaming: Dazn, Now Tv, Sky Go

Juventus-Lazio match della 8ª giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Juventus-Lazio sarà trasmessa anche in diretta tv su Sky Sport per gli abbonati alla piattaforma Sky. Inoltre si potrà avere la diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Juventus-Lazio in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app

La telecronaca di Juventus-Lazio è a cura di Edoardo Testoni affiancato da Dario Marcolin al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn, oltre ai commenti e le immagini da Sky Sport.

Ricordiamo che l’app DAZN è disponibile anche su Sky Q. Inoltre, per gli abbonati sia a Sky che a DAZN , al prezzo di 5 Euro al mese che viene aggiunto a quello dell’abbonamento, sarà possibile visionare anche i canali satellitari ZONA DAZN (dal numero 214 al 218) che trasmetteranno le 7 partite in esclusiva insieme ad una selezione di eventi.

Juventus Lazio, dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Juventus-Lazio in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Juventus-Lazio le probabili formazioni

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Rouhi; Locatelli, K. Thuram; Cambiaso, Yildiz, Mbangula; Vlahovic. Allenatore: Motta

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. Allenatore: Baroni

